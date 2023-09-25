Власти РФ экстренно ввели новый налог для экспортёров

Правительство России экстренно ввело новый налог для экспортёров: в совокупности они будут платить около 50 миллиардов рублей в месяц в виде «курсовой пошлины». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проекты федерального бюджета.

Согласно постановлению о новом налоге, с октября и как минимум до конца 2024 года в России вводится экспортная пошлина «на широкий перечень товаров» в размере 4-7% в зависимости от курса рубля. С объявления о планах ввести новый налог до его утверждения прошли сутки, отмечает «Интерфакс».

При этом «курсовая пошлина» не затронет экспортёров нефти, газа, зерна и лесоматериалов. Таким образом, крупнейшими плательщиками нового налога станут горнодобывающие компании, экспортёры металлов, угля и удобрений.

По словам замминистра финансов Алексея Сазонова, вывозные пошлины с привязкой к курсу рубля «лишат компании только части непредвиденного прироста выручки в результате ослабления национальной валюты».