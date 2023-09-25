Россия запретила вывозить топливо в Абхазию и Южную Осетию

Россия запретила вывозить топливо в самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию.

Как сообщалось ранее, правительство РФ приняло постановление «О введении временного запрета на вывоз бензина и дизельного топлива из Российской Федерации». Согласно подпункту «к» пункта 2 документа, утвержденного 21 сентября, временный запрет не распространялся на товары, вывозимые с территории России в Абхазию и Южную Осетию.

Однако 23 сентября в документ были внесены изменения и подпункт «к» признан утратившим силу. О причине такого решения не сообщается.

Абхазские и югоосетинские власти изменения, внесенные в постановление российского правительства, пока не комментировали.

В Сухуми и Цхинвали ранее рассказывали о «тяжелой ситуации» на топливном рынке. Среди причин дефицита назывались «возросшее потребление Минобороны России, плановая остановка нефтеперерабатывающих заводов и сезон уборки урожая».