Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Российский запрет на вывоз топлива не затронет Абхазию и ЮО

Правительство России 21 сентября запретило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации внутренних цен, выросших во время уборочной кампании. В южных регионах и аннексированном Крыму сообщалось о дефиците поставок.

В постановлении правительства указано, что запрет не распространяется на самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию. В Сухуми и Цхинвали ранее рассказывали о «тяжелой ситуации» на топливном рынке. Среди причин дефицита назывались «возросшее потребление Минобороны России, плановая остановка нефтеперерабатывающих заводов и сезон уборки урожая».

При этом ограничение затронет Грузию. Ранее сообщалось, что доля России в грузинском импорте бензина и дизеля в этом году превышала 80%.

20 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что министры готовы к радикальным мерам для ограничения цен. На фоне ужесточения правил для производителей оптовые цены начали снижаться, свидетельствуют данные Петербургской биржи, но розничные не изменились.

Даже после снижений биржевая стоимость бензина Аи-92 в четверг составляла 61,8 тысячи рублей за тонну. Необходимое сельскохозяйственной технике и грузовикам летнее дизельное топливо стоило 71,8 тысячи рублей. Ещё 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонн. руб. за тонну, то есть рост составил 25 процентов.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG