Российский запрет на вывоз топлива не затронет Абхазию и ЮО

Правительство России 21 сентября запретило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации внутренних цен, выросших во время уборочной кампании. В южных регионах и аннексированном Крыму сообщалось о дефиците поставок.

В постановлении правительства указано, что запрет не распространяется на самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию. В Сухуми и Цхинвали ранее рассказывали о «тяжелой ситуации» на топливном рынке. Среди причин дефицита назывались «возросшее потребление Минобороны России, плановая остановка нефтеперерабатывающих заводов и сезон уборки урожая».

При этом ограничение затронет Грузию. Ранее сообщалось, что доля России в грузинском импорте бензина и дизеля в этом году превышала 80%.

20 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что министры готовы к радикальным мерам для ограничения цен. На фоне ужесточения правил для производителей оптовые цены начали снижаться, свидетельствуют данные Петербургской биржи, но розничные не изменились.

Даже после снижений биржевая стоимость бензина Аи-92 в четверг составляла 61,8 тысячи рублей за тонну. Необходимое сельскохозяйственной технике и грузовикам летнее дизельное топливо стоило 71,8 тысячи рублей. Ещё 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонн. руб. за тонну, то есть рост составил 25 процентов.