Военный конфликт в Карабахе. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как пользователи грузинского сегмента соцсетей переживают и оценивают происходящее.

– Как бы вы прокомментировали события в Карабахе?

Георгий: Армения потеряла Карабах раз и навсегда. Сейчас Азербайджан будет контролировать полностью всю территорию. Я очень надеюсь, что армянам дадут возможность продолжить жить там и предоставят гарантии того, что людей не будут преследовать по этническому признаку. А вообще понятно, что рано или поздно это произошло бы: 30 лет там периодически возникают напряженные ситуации, и конфликт никак не решался. Понятно, что война – это самый худший способ решить все, но я рад, что она завершилась за несколько дней. Теперь меня особо беспокоит вопрос: как будут развиваться отношения Грузии с Азербайджаном и Арменией и в какой мере Россия будет присутствовать в регионе. На этот вопрос ответов у меня нет.

Нугзар: Я уверен, что события, развивающиеся в Карабахе, – это признак того, что Россия слабеет из-за войны, которую она развязала в Украине. Власти Азербайджана воспользовались ситуацией, тем более что чувствовали серьезную поддержку со стороны Турции. Естественно, для меня не приемлем ни один конфликт, жизни людей – это самое дорогое. Но мы не должны забывать и того, что Карабах и юридически, и по признанию большей части мира – территория Азербайджана. А мы все должны уважать территориальную целостность любой страны.

Лена: То, что произошло в Карабахе, – это просто ужас. Новая война в регионе, опять гибнут люди, что тут можно сказать еще? Все это ужасно! Насколько я знаю, Грузия предлагала стать посредником между Арменией и Азербайджаном – это достаточно хорошее решение и хорошо, что государство никак иначе не попыталось вмешаться в события и помочь одной из сторон. Я очень надеюсь, что ситуация разрешится и армянскому населению Карабаха дадут возможность мирно и без проблем оставаться там.

Гоча: Я слежу за событиями в Нагорном Карабахе с начала обострения, то есть с самых 90-х годов. Тогда была проблема в своевременном получении информации, было только российское телевидение, которое не отличалось особой объективностью, как, впрочем, и сейчас. Очень сложно было тогда определить, на чьей стороне правда, информация менялась в зависимости от того, к кому Россия была более благосклонна в тот момент: то заявляли, что происходила этническая чистка армян, то азербайджанцев. Сегодня мне необязательно слушать, что говорят в Кремле. Мы все понимаем, что Карабах – это территория Азербайджана. Я считаю, что это государство имело полное право установить конституционный порядок на своей территории, даже с использованием силы. Но за этим не должно продолжиться преследование невинных людей и пролитие их крови.

Кетеван: Мне кажется – это какой-то очередной недобрый план России был. Я не могу сказать, в чем он заключался, может быть, в отвлечении внимания международной общественности от Украины, главное, что Кремль никогда не делает ничего полезного и доброго для других. Армяне не рассчитывают на российских миротворцев, не верят заявлениям российских чиновников, которые твердят, что они могут там остаться и им ничего не будет грозить. Более того, люди демонстративно рвут свои российские паспорта. Могу сказать одно: там, куда приходит Россия, никогда не бывает мира.

Мераб: Просто Путин включил зеленый свет Алиеву, а он полностью взял Карабах. Пашинян тем временем все больше проявляет себя как сомнительная фигура. Потому сейчас по всей Армении митинги, многие считают его предателем родины. С тех пор, как к власти пришел Пашинян, армяне теряют все больше территорий. Алиев прямо говорит, что желает соединить Нахичевань с остальным Азербайджаном. Судя по всему, рано или поздно он дойдет и туда.

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