Азербайджан продиктовал условия, карабахские армяне вернулись в Степанакерт «согласовывать детали». Первые переговоры между представителями Баку и местных армян закончились без конкретных результатов. Однако мало кто сомневается, что Азербайджан добьется выполнения всех своих условий. Его армия находится на подступах к Степанакерту. Ильхам Алиев обещает полную интеграцию, но многие опасаются, что «интеграция» будет осуществляться посредством «фильтрации».

Переговоры между представителями азербайджанских властей и карабахских армян в городе Евлахе продлились недолго. Главная цель встречи, в которой с азербайджанской стороны принимал участие депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов, а с армянской парламентарии самопровозглашенной республики Давид Мелкумян и Арег Авагян, – выработать условия адаптации местных жителей к новым реалиям, – достигнута не была. По итогам переговоров стороны воздержались от комментариев, отметив лишь, что окончательного соглашения на данный момент нет и нужно «согласовывать детали».

В администрации президента Азербайджана заявили, что план социально-экономической интеграции армян Карабаха уже готов, подчеркнув при этом, что эта самая интеграция – внутреннее дело Азербайджана. Детали его неизвестны. Сам Ильхам Алиев пообещал, что этнических чисток, которых опасаются карабахские армяне, не будет. Но при этом, дал понять: снисхождение касается не всех:

«Я уже сказал, что армянское население, проживающее в Азербайджане, является нашими гражданами. Просто армянские националисты, военные преступники, лидеры Армении и Карабаха взяли этих людей в заложники, отравили им мозги. Несмотря на всю несправедливость, несмотря на все преступления, совершенные преступным армянским режимом, мы никогда не обвиняли армянский народ в этих преступлениях. Мы не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов и сел, осквернении могил. Мы обвинили элементы преступного режима, лидеров, и мы привлечем их к ответственности. Кто-то уже получил заслуженное наказание, а кто-то получит».

Баку придерживается позиции, что никакие посредники в разговорах с Карабахом ему больше не нужны. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что представители российского миротворческого контингента занимались только сопровождением делегации армян Карабаха, но не принимали никакого участия в переговорах и, по сути, остались за дверью. Не присутствовали на встрече и представители США, хотя накануне сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен принять участие в урегулировании ситуации.

В итоге, судя по тону и формулировкам официального Баку, встречу в Евлахе едва ли можно назвать полноправными переговорами, особенно учитывая то, что азербайджанская армия находится уже на подступах к Степанакерту, и ничто не мешает ей войти в город.

В Ереване также дали понять: активного участия в процессе армянские дипломаты принимать не будут. При этом руководство Армении готово организовать эвакуацию карабахцев. Премьер-министр Никол Пашинян считает, что армянам сегодня нужно сосредоточиться на достижении реального мира ради будущего:

«Многие считают, что в этой напряженной региональной обстановке, перед лицом периодических военных конфликтов, говорить о мире недостаточно. Но именно в этих условиях мир следует ценить и не следует путать мир с перемирием или прекращением огня. Мир – это среда, свободная от конфликтов, межгосударственных, межэтнических конфликтов. Этот путь непрост, он проходит через внешние и внутренние потрясения, и мы должны пройти этот путь ради независимости, ради государственности, ради будущего».

При этом собравшиеся в центре Еревана протестующие не согласны с такой постановкой вопроса. Участники акций обвиняют руководство Армении и лично Пашиняна в предательстве:

«Внутренний враг Никол Пашинян отказался поддержать граждан Армении, которые сейчас там живут. Это позор нашего народа, что наше правительство в лице Никола Пашиняна не принимает всех необходимых мер для спасения армян, где бы они ни находились. К сожалению, в 2018 году наше население приняло худшее решение за всю историю. И мы выбрали неправильное правительство, правительство, которое не поддерживает армянский народ, но поддерживает желания и стремления врага», – говорит участник акции по имени Ашот.

К слову, тему «предательства» вовсю поддерживают в российских СМИ. После того, как Владимир Путин принял извинения Ильхама Алиева за убийство российских миротворцев азербайджанскими военными, вину за ситуацию в Карабахе представители кремлевской пропаганды возлагают исключительно на руководство Армении. В частности, Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале прямо заявила: потеря Карабаха – следствие отказа Еревана следовать в фарватере Москвы:

«В Ереване толпа кричит: «Никол – предатель». Проснулись. Армянин, идущий во власть с антироссийскими лозунгами, – предатель по определению. Предатель армянских интересов, не российских. Россия-то без Армении обойдется. Армения без России – нет».

В Евросоюзе, между тем, также высказывают опасения по поводу исхода армян из НКР. Многие считают, что в Карабахе могут остаться лишь пожилые армяне, не желающие покидать родные дома. И именно этих пожилых людей официальный Баку выдаст за «успехи интеграции». Остальным же будет попросту крайне некомфортно жить под руководством назначенного азербайджанскими властями управляющего. И вряд ли в регион будут допущены представители международных гуманитарных организаций, которые смогли бы обеспечить хотя бы независимый мониторинг соблюдения прав человека.

Есть и еще один нерешенный вопрос. Если с Нагорным Карабахом Азербайджан вплотную приблизился к своей цели, то в отношении другой – т.н. Зангезурского коридора, который, по задумке Ильхама Алиева, должен связать Азербайджан с его эксклавом – Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, – пока подвижек не наблюдается.

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