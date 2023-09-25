В парламенте Грузии появится новая политическая группа

В парламенте Грузии появится новая политгруппа - «Для национального и демократического государства». Это уже десятая по счету политическая группа в законодательном органе Грузии.

Ее сформируют депутаты Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава - бывшие члены «Единого национального движения» (партии Саакашвили). Законодатели покинули парламентскую фракцию после того, как поддержали кандидатуры членов Высшего совета юстиции, которые не являлись судьями, пишет SOVA.

Главой новой политгруппы станет Ника Мачутадзе. По словам оппозиционера, новая политическая группа может быть сформирована в виде фракции - для этого депутаты проводят консультации с рядом представителей оппозиции. Комитет по процедурным вопросам и регламенту рассмотрит вопрос регистрации новой политической группы 26 сентября.

Отметим, в июне была зарегистрирована политическая группа «Еврооптимисты». Ее создали депутаты, также покинувшие «Нацдвижение», - Хатия Деканоидзе и Роман Гоциридзе.