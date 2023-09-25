На топливном складе под Степанакертом произошел взрыв, есть жертвы

На топливном складе недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики произошел сильный взрыв, сообщается о погибших и раненых, передает Радио Азатутюн.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям республики сообщили, что взрыв произошел в одном из топливных резервуаров, к месту происшествия направлены экстренные службы.

«Есть погибшие и раненые. Пострадавших с ожогами доставляют в медицинские учреждения», – пишет Armenia Today со ссылкой на ведомство.