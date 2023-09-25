В Абхазии обеспокоены решением правительства Российской Федерации о запрете ввоза бензинов товарных и дизтоплива в республику. Экономист Ахра Аристава предположил, что абхазская квота на ввоз топлива, закрепленная в межправительственном соглашении, останется, но ее может не хватить. Он считает включение Абхазии в запрет вопросом экономическим и недоработкой правительства, которое должно было вовремя его урегулировать.

21 сентября текущего года правительство России своим постановлением ввело временный запрет на вывоз бензинов товарных и дизельного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации.

В этом постановлении во втором пункте в подпункте «к» были приведены исключения для товаров, ввозимых с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и в Республику Южная Осетия.

Но уже 23 сентября появилось новое постановление правительства России о внесении изменений в постановление от 21 сентября, в котором пункт «к» признается утратившим силу.

Научный сотрудник Института экономики и права, экономист Ахра Аристава прокомментировал «Эху Кавказа» оба постановления и дал свою версию причин произошедшего:

Скорее всего, квоту нам будут поставлять. 90 тысяч тонн – это квота Абхазии на год на вывоз сюда из России бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов без пошлины, без российских налогов. Но я думаю, что этой квоты не хватит

«Да, я прочитал и постановление от 21 сентября, и изменения, которые внесены. Там явно видно, что правительство России обеспокоено тем, что могут быть перепродажи. То есть что топливо пойдет в какую-то страну Евразийского или Таможенного союза, а потом окажется на европейском или другом рынке. Цель явно эта, потому что уже было много таких случаев. В первом постановлении есть пункт 2, подпункт «а», который они в дополнении перевели в пункт 2, подпункт «в». В нем речь идет о том, что запрета не будет, если есть межправительственные соглашения или соглашения со странами Таможенного союза. У нас есть с правительством Российской Федерации соглашение по квоте на беспошлинный ввоз 90 тысяч тонн топлива. Скорее всего, квоту нам будут поставлять. 90 тысяч тонн – это квота Абхазии на год на вывоз сюда из России бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов без пошлины, без российских налогов. Но я думаю, что этой квоты не хватит, во всяком случае, в прошлом году ее не хватило. Но в любом случае то, что так произошло, – это большой промах правительства Республики Абхазия. Ситуацию на топливном рынке Российской Федерации уже более месяца обсуждают и в Государственной думе Российской Федерации, и в правительстве, и в прессе, и, конечно же, этот вопрос надо было держать на контроле, надо было общаться с коллегами, и то, что произошло сегодня, не произошло бы. То есть мы сейчас предполагаем, что Абхазии оставили квоту, но, может быть, и не оставили, потому что в первоначальном постановлении прямо было указано, что на Республику Абхазия этот запрет не распространяется. И все были спокойны. Почему так произошло? Это недоработка правительства прямая.

– Мы не можем определенно сказать, коснется этот запрет Абхазии или не коснется, я правильно вас поняла?

Это и по нашему туризму ударит, представьте себе, что семья хочет ехать к нам на отдых, и они прочитают новость, что в Абхазии не будет бензина, конечно, они не поедут

– Да, точно сказать и быть на сто процентов уверенными мы не можем. Там написано, что под исключение из запрета попадают поставки по индикативному балансу по межправительственным соглашениям. У нас есть межправительственное соглашение, но сказать, подпадает оно под запрет или нет, мы не можем. Евразийский таможенный союз там четко прописан. Это Беларусь, Казахстан и еще ряд стран, а Абхазия так четко не прописана. Даже если допустить, что наше соглашение туда подпадет, хватит ли этих 90 тысяч тонн? Тоже вопрос. То, что сначала прямо было указано, что Республика Абхазия исключена из запрета, а сейчас она попала под запрет, – это прямой промах правительства, я еще раз повторяю, потому что Абхазия никуда никак перепродать это топливо не может. У нас нет даже инфраструктуры для этого, плюс к этому у нас здесь на внешнем контуре еще и российские пограничники стоят. Поэтому на Абхазию можно было не распространять этот запрет. Я не вижу проблем, чтобы по этому вопросу договориться. Я думаю, надо просто отработать этот вопрос в интересах всех граждан. Тем более что у нас страна – туристическая, туристический сезон продолжается, на наших дорогах присутствует огромное количество российского автотранспорта, большое число туристов путешествуют на автомобилях, по номерным знакам мы видим почти все регионы России в этом году на дорогах, поэтому я думаю, что тут и интерес граждан России, и граждан Абхазии, то есть этот вопрос надо скорее урегулировать. Это и по нашему туризму ударит, представьте себе, что семья хочет ехать к нам на отдых, и они прочитают новость, что в Абхазии не будет бензина, конечно, они не поедут, а у нас сезон еще почти месяц будет длиться, погода теплая, море теплое, все к этому располагает».

Ахра Аристава уверен, что запрет на ввоз бензина в Абхазию является экономическим вопросом и политический подтекст здесь отсутствует.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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