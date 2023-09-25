Алар Карис: Предстоящие недели важны на пути Грузии к статусу кандидата в члены ЕС

Ближайшие недели важны для выполнения реформ и получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС, заявил президент Эстонии Алар Карис по итогам сегодняшней встречи со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили в Таллинне, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Зурабишвили без согласования с правительством проводит европейское турне, агитируя политиков поддержать предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. С 25 по 27 сентября у нее запланированы встречи с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

«Эстония хочет, чтобы Грузия преуспела на пути реформ Европейского союза, и мы готовы поддержать Грузию своим опытом. Предстоящие недели важны на пути Грузии к статусу кандидата в [члены] ЕС и выполнения критериев, установленных Европейской комиссией. Грузия должна проявлять решимость на всех уровнях словами, а особенно действиями», – говорится в сообщении на странице Кариса в Facebook.