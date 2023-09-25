В чью политическую игру играет президент Саломе Зурабишвили? В Грузии этот вопрос вызвал бурные дискуссии после того, как глава государства отказалась подписывать указ о приостановлении гражданства бывшему генпрокурору Отару Парцхаладзе. К тому же она вновь отправилась в Европу без разрешения правительства, несмотря на то, что за аналогичный поступок «Грузинская мечта» уже инициировала процесс импичмента.

«Госпожа Саломе, определитесь – вы среди защитников шпиона Парцхаладзе, как и вся группировка «Грузинской мечты», или вы за интересы Грузии», – поставил вопрос ребром лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе в связи с решением президента повременить с приостановлением гражданства Грузии бывшему генпрокурору Отару Парцхаладзе. Заключение Минюста о незаконном двойном гражданстве Парцхаладзе поступило к президенту Зурабишвили на подпись 21 сентября. К тому времени Парцхаладзе, уже неделю находившийся под санкциями США, благодаря решению Нацбанка свободно распорядился своими активами и переписал их на своего сына.

В «Грузинской мечте», отвергая критику оппонентов, требующих расследования деятельности Парцхаладзе из-за связей с ФСБ, стрелки перевели на президента Зурабишвили: сначала она требовала на подпись документы для приостановления гражданства бывшего генпрокурора, а сейчас решила этого не делать, чтобы дать «госструктурам возможность в разумные сроки принять меры и защитить репутацию и интересы страны», – то есть отменить решение «Нацбанка», уберегающее от западных санкций граждан Грузии. И еще, как отмечается в заявлении администрации президента, отведенные законом три месяца на решение вопроса о гражданстве дает правоохранительным органам возможность привлечь Парцхаладзе к грузинскому правосудию, чтобы он, «если заслуживает наказания, предстал перед законом как гражданин Грузии». Эти аргументы оппозиционер Вашадзе считает абсурдными, поскольку Парцхаладзе остается вне санкций и, как гражданин Грузии, даже сможет передвигаться по европейским странам:

«То «российское» решение Нацбанка нужно аннулировать, но это ничего не меняет в вопросе гражданства (Парцхаладзе). Грузинское гражданство, в отличие от российского, ставит Парцхаладзе, агента-шпиона, в привилегированное положение как в Грузии, так и за рубежом. Потому у меня к вам вопрос: почему вы сохранили эти привилегии для Парцхаладзе?»

Внефракционный депутат Тако Чарквиани убеждена, что таким образом президент продемонстрировала верность «Грузинской мечте» и его основателю Бидзине Иванишвили, благодаря которым и стала президентом:

«Власти спасли все (имущество) Парцхаладзе. Она встала на защиту ФСБ, как Кобахидзе и другие. В любой ситуации Саломе Зурабишвили всегда делает так, как хотят Иванишвили и «Грузинская мечта». И дня не было, чтобы у меня о ней было другое мнение».

Логика президента и ее подход понятны депутатам партии «За Грузию», говорит Михаил Даушвили:

«Сегодня важнее всего упразднение «российского» распоряжения «Нацбанка», восстановления статус-кво. Это важно для того, чтобы у наших западных друзей, партнеров не возникали вопросы по поводу возможного использования Грузии для обхода санкций против России. И еще. Важно, чтобы мы за предусмотренное законом время (о приостановлении гражданства), которым воспользовалась президент Грузии, могли увидеть, как будут действовать государственные ведомства и в части аннулирования решения Нацбанка, и в рамках расследования дела Парцхаладзе».

Депутат Даушвили уверен, что таким образом президент не нарушает закон, как утверждают часть оппозиции и «Грузинская мечта».

Во власти же действия президента Саломе Зурабишвили объясняют тесными связями с радикальной оппозицией, желающей открыть в стране второй фронт, говорит депутат «Грузинской мечты» Бека Одишария:

«Суждение президента о том, что Парцхаладзе должен предстать перед грузинским правосудием как гражданин Грузии, – ошибочное. Его гражданство суду не помеха. Здесь лишь одна причина – чтобы эта тема оставалась постоянно на плаву, в повестке дня. И, конечно же, чтобы за этот созданный искусственно поплавок уцепились эти паразиты-политики».

Между тем в правящей партии сегодня обвиняли президента не только в нарушении закона, но и в очередном нарушении Конституции. Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что «Грузинская мечта» даже начала процедуру импичмента в связи с ее прошлыми поездками, вновь отправилась в Европу. На этот раз в трехдневный визит для встречи с лидерами трех балтийских государств. И с той же целью – содействовать в предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. И хотя в ходе предыдущих встреч с президентами Германии и Франции, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем Зурабишвили не делала официальных заявлений, а европейские лидеры лишь говорили о поддержке устремлений Грузии, один из представителей правящей силы депутат Михаил Сарджвеладзе сомневается в благих целях поездок президента из-за ее критики «Грузинской мечты»:

«Не думаю, чтобы евроинтеграции страны будут способствовать визиты президента, если она разъезжает по европейским столицам и проповедует о том, что Грузия не заслуживает статус кандидата и что она не выполнила 12 обязательств. Это печально, если в таком ключе будут выдержаны ее рассуждения – это может омрачить перспективы евроинтеграции Грузии».

То, что «Грузинская мечта» до конца доведет дело импичмента против Саломе Зурабишвили, в большей части оппозиции не сомневаются. Тем более что сегодня стало известно, когда Конституционный суд приступит к рассмотрению обращения парламентского большинства об установлении факта нарушения президентом Конституции. Говорит депутат политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«Это продолжение антизападной риторики. Она еще больше усилится, когда Конституционный суд огласит свое решение, которое, по моему мнению, с большей долей вероятности будет положительным. Это сигнал «Грузинской мечты» всем несогласным – они накажут всех, в том числе и бывших соратников. В этом ключе я и рассматриваю этот импичмент. «Грузинская мечта» очень хорошо знает, что у нее нет достаточных для импичмента 100 голосов, я расцениваю все это как авантюру».

Так как большинство Конституционного суда укомплектовано при «Грузинской мечте» и в нем представлены, в том числе, и бывшие депутаты партии власти, многие сомневаются в беспристрастности его решения. Конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая считает, что в данном случае президент не нарушает Конституцию:

«Президенту Грузии предъявляют претензии в том, что она встречается с главами тех государств, которые принимают решение о предоставлении статуса кандидата Грузии в ЕС. Хочу напомнить, что 78-я статья Конституции обязывает все органы власти делать все для европейской интеграции страны. В то же время грузинское правительство также заявляет о стремлении в ЕС, потому я не вижу противоречия между действиями президента и принципами Конституции».

Конституционный суд приступит к рассмотрению вопроса 3 октября.

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