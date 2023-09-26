Все граждане России, имеющие право на получение материнского капитала, в том числе проживающие за границами РФ, могут его получить, и тут неважно наличие российской регистрации. Другое дело – попытки в обход закона поучаствовать в обналичивании маткапитала, то есть получении наличных денег. Недавно жительницу Абхазии привлекли за это к уголовной ответственности в Краснодарском крае, и ей грозит до шести лет лишения свободы.

В конце августа «Эхо Кавказа» рассказывало о панике, охватившей некоторых молодых мам в Абхазии, которые потеряли возможность выезжать в Россию под угрозой привлечения там к уголовной ответственности за участие в мошеннической схеме по обналичиванию материнского капитала, положенного им в РФ. Как было до этого установлено в ходе прокурорской проверки в Краснодарском крае, 52 гражданки России, преобладающее большинство которых являются жителями Республики Абхазия, обратились в кредитный потребительский кооператив «Центр Капитал МСК» с целью получения займов на строительство жилья с привлечением средств материнского (семейного) капитала. Точнее, не они туда обращались, а их находили «заинтересованные лица» и помогали оформить документы на обналичивание маткапитала для якобы строительства жилья, которого просто не могло быть в указанном месте в силу ряда причин. Ну, после этого полученные суммы делили «по-братски», или, наверное, точнее будет сказать, «по-сестрински».

Несведущие в Абхазии порой начинают рассуждать о том, кому из родительниц, живущих в республике, полагается маткапитал, кто-то рассуждает, что надо иметь постоянную регистрацию в РФ, кто-то – хотя бы временную и так далее. На самом деле, тут имеет значение только наличие российского гражданства, включая лиц, проживающих за пределами страны. Но, согласно российскому законодательству, материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, оплату образования ребенка, оформление пенсии для матери, покупку товаров для детей-инвалидов и получение ежемесячные выплаты, если семья малоимущая. Выдача же маткапитала наличными исключена для всех.

И вот недавно абхазские СМИ распространили со ссылкой на пресс-службу МВД России по Краснодарскому краю информацию уже о конкретном уголовном деле. Жительница Абхазии подозревается в мошенничестве – обналичивании материнского капитала. Директор фирмы вместе со своей сообщницей заключили с подозреваемой фиктивный договор займа, затем подыскали документы на несуществующую недвижимость в Ростовской области. Чтобы создать видимость получения денег для улучшения жилищных условий, они заключили с заказчицей липовый договор купли-продажи. Документы с заведомо ложными сведениями были отправлены в Пенсионный фонд, который перечислил на счет организации более 450 тысяч рублей для погашения задолженности по займу. Женщины сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На период предварительного следствия обвиняемая находилась под домашним арестом. Максимальным наказанием за преступление может стать лишение свободы сроком до шести лет.

Когда эта публикация была зачитана на канале «Абаза-ТВ», после нее на экране было продемонстрировано и сейчас висящее где-то в Сухуме большое, похожее на баннер объявление, где предлагают желающим получить российский материнский капитал звонить по такому-то номеру…

Любопытно было проследить за интернет-комментариями к этой публикации в абхазском сегменте соцсетей. Нашлись «адвокаты» среди комментирующих:

«Прежде чем обвинять женщин в этом проклятом обналичивании денег, поинтересуйтесь, в каких условиях они живут и воспитывают детей! У большинства жилья толком нет, зарплаты мизерные, а потребности, даже самые скромные, невозможно удовлетворить одной зарплатой!.. Вот и пошли на риск».

Кто-то по этому поводу съехидничал: «Чужая дверь слишком легко открывалась, вот и пошли на риск. Так тоже можно?»

А вот еще несколько примечательных комментариев в Фейсбуке:

«Скажите, пожалуйста, как сейчас переходить границу тем, кто получал пособия и реализовал капитал? Кто-либо переходил границу, как там сейчас обстоят дела, стоит ли рисковать или лучше переждать? Неужели мы теперь никогда не сможем ездить в Россию?»;

«Не спешите, лучше переждать. Говорят, там катастрофа. Если лишние деньги есть, можете, а так – пока нет»;

«Там не всех подряд задерживают. Есть лица, которые одновременно в двух местах вытаскивали капитал. И еще пособие и в Абхазии, и в России получают»;

«Шанс не вернуться в Абхазию очень велик. Я бы на вашем месте не рисковала».

Знаю одну молодую жительницу Абхазии, которую тоже вовлекли в эти «сети». На условиях анонимности мы поговорили с ней:

«Они, вот эти, которые изначально связывались с тобой с этим предложением, они молчат, больше ничего не говорили?

– Да, вообще ничего не говорят.

– Ну, это как – местные они или российские?

– Местные. Я так за эту женщину слышала, что она делала всем вот эти… людям деньги вытаскивала.

– Ну, что ты думаешь – за границу будешь ездить или нет пока?

– Вообще, честно если хотите, я даже не знаю. В принципе, пока ловят тех, кто давно снял капитал… Но я числюсь в России, что у меня есть участок, все такое…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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