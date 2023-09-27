30 лет со дня падения Сухуми – в Грузии приспущены госфлаги

В Грузии вспоминают самую трагическую дату в новейшей истории страны. Сегодня исполнилось 30 лет со дня падения Сухуми.

27 сентября отмечается в Грузии как «День памяти и надежды». В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.

После полуночи молчаливая мемориальная акция прошла у разделительной линии в селе Рухи Зугдидского муниципалитета. В нескольких метрах от Ингурского моста, который связывает Грузию и самопровозглашенную республику Абхазия, собрались представители местной администрации и жители района. Свечами они выложили надпись «Мы вернем друг друга», пишет агентство «Новости-Грузия».

Чтобы почтить память погибших во время военных действий, с утра у Мемориала Героев в Тбилиси собираются члены семей и близкие погибших, участники войны, а также аккредитованные в стране дипломаты и представители правительства Грузии.

Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.

К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.

В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.