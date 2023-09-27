30 лет со дня падения Сухуми: заявления политиков в соцсетях

Администрация правительства Грузии распространяет в соцсетях заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, приуроченное к 30-летию со дня падения Сухуми.

«Война оставила тяжелый след в нашей стране – этнические чистки привели к тому, что сотни тысяч людей на собственной родине стали беженцами, что самое печальное, (война) трагически унесла жизни многих наших сограждан. Деоккупация оккупированных Россией регионов и объединение страны по-прежнему остаются серьезным вызовом для нашего государства и общества. Еще раз выражаю искренние соболезнования членам семей и родственникам жертв войны. Сегодня, вспоминая принесенные жертвы, мы подтверждаем нашу приверженность мирному разрешению конфликта. Наше правительство твердо идет по этому пути, поскольку мы глубоко верим в то, что мир – это тот фундамент, на котором мы должны строить единую, сильную, развитую страну, вместе с абхазскими и осетинскими братьями. Я верю, что будущее принадлежит единству, миру и процветанию абхазов и грузин», – распространяет в соцсети заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили Администрация правительства Грузии.

«Этот самый мрачный час новейшей истории был лишь началом лучшего будущего, о котором мы, грузины, мечтаем», – написал в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Вместе с Сухуми пала и надежда нашего поколения быстро превратить нашу новообразованную страну в успешного члена семьи западных наций. В то время имперские амбиции России оказались сильнее усилий международного сообщества, чтобы увидеть целую и свободную Грузию. Наше стремление восстановить историческую справедливость и осуществить многовековую мечту поколений столкнулось со смертоносной реальностью международной политики, основанной на сил.

С тех пор Грузия достигла прогресса по многим направлениям: в стране удалось восстановить порядок, начать успешную борьбу с преступностью и коррупцией, победить авторитаризм, создать демократическое правительство», — продолжает Папуашвили.

«Все это было достигнуто за последние 30 лет, что многим другим странам и представить сложно. Это достижение и прогресс дают нам надежду: то, что произошло 27 сентября 1993 года, останется самым болезненным событием в истории независимости Грузии, и в будущем нас ждут более важные успехи в достижении национальных целей, таких как укрепление независимости нашей родины, восстановления национального единства и присоединения Грузии к Европейскому Союзу и полной интеграции в НАТО», — написал Папуашвили в фейсбуке.

Комментарием поделился в соцсети и председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.

«Моя главная цель – возвращение в Сухуми! Если что-то и движет мной, придает силы и энергию, так это желание объединить нашу страну, восстановить территориальную целостность и раз и навсегда разорвать оккупационную линию. Большего желания у меня никогда не было и не будет. Вечной памяти всем грузинским героям, пожертвовавшим собой ради территориальной целостности Грузии. Основная мотивация моей жизни связана со строительством крупнейшего аэропорта в Сухуми, возвращением в свои дома сотен тысяч семей вынужденных переселенцев и превращением Сухуми в красивейший город Европы», — написал Леван Хабеишвили в фейсбуке.