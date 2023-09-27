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Владимир Зеленский наградил Нино Катамадзе орденом княгини Ольги

Нино Катамадзе

Президент Украины Владимир Зеленский наградил грузинскую певицу Нино Катамадзе орденом княгини Ольги. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«За весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире г-жа Нино Катамадзе награждена орденом княгини Ольги. Поздравляем с высокой наградой! Спасибо за поддержку и желаем крепкого здоровья, счастья, вдохновения и новых достижений!», – говорится в сообщении посольства Украины в Грузии в фейсбуке.

Звезда грузинского джаза Нино Катамадзе активно выступает против российской агрессии в Украине. После начала полномасштабного вторжения российских войск Катамадзе основала фонд помощи украинским беженцам. Исполнительница часто проводит благотворительные концерты и ездит в Киев, напоминает агентство «Новости-Грузия».

Орден был учрежден в Украине в 1997 году. Он носит имя княгини Ольги, правившей с 945 до 960 года Киевской Русью и первой на этом посту принявшей христианство. Орден вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, гражданской, научной, образовательной и других сферах деятельности.

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