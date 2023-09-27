Грузинские политики комментируют возможный уход Мелия из ЕНД

Бывший председатель «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия может покинуть партию. Об этом он заявил в эфире телеканала «Мтавари». Окончательное решение будет принято в ближайшее время, заявил оппозиционер.

«Мы все знаем, что в нашей партии суровая реальность. Я вижу выход в единстве, но это единство нельзя выражать лишь в избирательном списке... Для меня очень важно объединение вокруг общей стратегической цели. И я, и все люди сделаем для этого всё. В ЕНД фундаментальные различия во взглядах, существуют драматические различия по многим вопросам. Очень большие разногласия по поводу устройства будущего государства, и того, как следует управлять партией. Если мы убедимся в том, что невозможно бороться под одним партийным номером, думаю, мы найдём в себе силы бороться с этим олигархическим правительством Бидзины Иванишвили с разных платформ», – отметил он.

При этом нынешний председатель партии Леван Хабеишвили заявляет, что готов продолжить борьбу «против российского олигарха» (Бидзины Иванишвили – ред.) вместе с экс-председателем, если тот откажется от своих личных амбиций.

«Конкретные люди сами принимают решения относительно того, как бороться или выбирают иную стратегию. Поэтому это его личное решение. Но, всем важно понимать, что из-за личных амбиций и обид нельзя отклоняться от главной цели – европейского будущего нашей страны и борьбы с российским олигархом. Поэтому будем ждать развития событий. У нас есть «платформа победы», и двери этой платформы, естественно, открыты для любого человека, готового бороться против Бидзины Иванишвили», – сказал Хабеишвили.

Между тем, бывшая представительница «Нацдвижения», а теперь член политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе, заявляет, что покинула партию именно из-за разногласий в объединении.

«Единство важно, но не эфемерное единство, подразумевающее автоматическую интеграцию несогласных друг с другом людей… Лично, я больше не вижу его (Нику Мелия) в «Национальном движении», поскольку проблемы, существующие в этой партии, к сожалению, не позволили многим людям продолжить деятельность в этой партии, и для меня это было очень печальное решение. Важно, чтобы Ника Мелия и многие люди, которые состоят в партии, приняли собственное решение. Важно единство вокруг цели – победой над Бидзиной Иванишвили. Потому считаю, что это решение должно послужить укреплению оппозиционного фронта, а не его ослаблению», – сказала Деканоидзе.

Как ранее заявил экс-председатель «Национального движения», 7 октября состоится встреча представителей партии, на которой и будет принято решение – останется Ника Мелия в партии или нет.