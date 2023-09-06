В главной оппозиционной партии происходят события, которые вынудили Михаила Саакашвили опубликовать письмо, в котором он предостерег соратников от раскола. Сами лидеры партии, впрочем, сохраняют спокойствие, заявляя, что речь идет только о внутренней реорганизации.

Письмо Михаила Саакашвили из больничной камеры было опубликовано вечером 5 сентября. В нем экс-президент предостерег сторонников от раскола:

«Во имя спасения Грузии мы должны объединить свои силы со всеми патриотами, но для этого сама партия должна сохранять единство. Я приветствую дискуссию и непрерывное обновление в партии, однако все это не имеет никакого отношения к пути Бокерия. Те, кто встанет на этот путь, обнулятся и закончат, как он. Главная и единственная мишень на данном этапе – российский режим!»

Впрочем, в ЕНД по-своему истолковали послание своего лидера. Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили заявляет, что оно, вероятно, было адресовано людям, которые «публично клеймят» ЕНД.

«Внутри партии очень здоровая ситуация, есть секретариат, есть политсовет, много новых людей... Очень плохо, что некоторые люди вместо того, чтобы бороться с Бидзиной Иванишвили и «русской мечтой», пошли иным путем, поэтому я уверен, что заявление связано именно с этим. Мы открыты для всех, и, если кто-то хочет бороться с Бидзиной Иванишвили, наша дверь открыта. Наш общий враг, которого нам нужно победить, это Бидзина Иванишвили, и поэтому если кто-то намеревается покинуть партию и создать другую партию, разделит судьбу конкретной личности. Не буду называть имен и фамилий».

«Попытки развалить «Единое национальное движение» были, есть и будут. Но они будут безуспешными», – заявила председатель фракции «Единое национальное движение» Тина Бокучава.

«Из ЕНД, в том числе в недалеком прошлом, уходили люди, но пришло больше людей, партия окрепла. Вы видите, что мы боремся за максимальное расширение, за создание максимально возможного общего фронта», – сказала Бокучава, очевидно, имея в виду недавний альянс со «Стратегией Агмашенебели», а также возвращение бывших лидеров Гиги Угулава и Зураба Чиаберашвили.

Главным адресатом обвинений Саакашвили Гига Бокерия стал, очевидно, в связи с событиями 2017 года, когда «Национальное движение» раскололось после нескольких месяцев внутреннего конфликта, а Гига Бокерия и другие лидеры ЕНД покинули партию. Сам Гига Бокерия считает, что Саакашвили одержим вождизмом, что является предпосылкой партийного разложения.

«Вы можете наблюдать деградацию, которая там произошла политически и морально. Саакашвили говорит: если ты хочешь быть успешным, ты должен любой ценой оставаться со мной, можете спорить между собой, но не посягать на мое лидерство. Он предостерегает, что, если кто-то не последует за ним, с ним случится что-то плохое. У них такой же подход, как у Иванишвили: он вождь и за ним нужно следовать до конца. Получается, что они играют на одном поле, предлагая нынешнему опасному режиму возможность продлевать свое нахождение у власти. Вот это результат его беспринципности», – заявил Гига Бокерия.

Анализируя происходящее, политолог Гия Нодия говорит, что период внутренней перетряски «Нацдвижения» затянулся, учитывая недовольство, которое не скрывают сторонники бывшего председателя партии Ники Мелия. Это и вынуждает Саакашвили поторопить членов партии определиться:

«Можно сказать, что политический предвыборный сезон открыт, и начался он довольно бурно, и это касается в первую очередь «Нацдвижения». Там процесс политического брожения достиг пика, что явно мешает выступить единым фронтом. Индикатором этого может служить призыв Саакашвили, который призвал к консолидации. Как я понял, он пытается приостановить центробежные процессы (уход из партии Романа Гоциридзе, Хатии Деканоидзе) в партии, где он выступает в роли символа, объединителя. На этом фоне позиция проигравшего внутренние выборы Мелия, у которого масса сторонников, не выглядит твердой, похоже, что он решил уйти из партии, но пока не знает, куда именно. Именно на это указал Саакашвили. В целом, можно сказать, что партия пытается обрести предвыборные очертания, но непонятно, насколько долго затянется этот процесс».

На этом фоне внутренние противоречия обостряются и на флагманском оппозиционном телеканале «Мтавари архи». 4 сентября, выступая в прямом эфире, исполняющий обязанности генерального директора телекомпании Георгий Габуния рассказал о «принципиальных» преобразованиях.

«К сожалению, ярлык телевидения «Нацдвижения» к нам приклеился неспроста. Теперь я могу с большим удовольствием и счастьем сказать, что мы больше не являемся телеканалом «нацев». Людям потребуются годы, чтобы поверить в это и осознать, что мы больше не являемся партийным телевидением».

По его словам, сотрудники больше всего ощущали тяжесть «политического влияния», и что они аплодисментами встретили известие о переменах и то, что они больше не обязаны принимать во внимание чьи-либо указания.

Габуния обратил внимание на разногласия внутри «Нацдвижения», разногласия между нынешним и бывшим председателями партии Леваном Хабеишвили и Никой Мелия, подчеркнув при этом, что оба они утеряли политическую поддержку общественности.

За происходящим с нескрываемым удовлетворением наблюдают в «Грузинской мечте». Как заявил вице-спикер парламента Гия Вольский, разброд в рядах партии говорит о ее неминуемом крахе.

«То, что Саакашвили во всех грехах обвиняет Бокерия, показывает, что он не чувствует вины за преступления собственного режима, и это говорит о начале их конца», – заявил политик журналистам.

Подписывайтесь на нас в соцсетях