Глава Нацбанка Грузии подтвердила приостановку программы МВФ

Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава в интервью «Палитраньюс» подтвердила, что программа Международного валютного фонда для Грузии приостановлена.

«Мы сделаем все, чтобы восстановить программу вовремя», – сказала она, добавив, что программа была приостановлена весной, когда у фонда возникли дополнительные вопросы.

«Отставка трех вице-президентов одновременно, конечно, стала серьезным фактом, вызвавшим достаточно много опасений и вопросов как внутри, так и за пределами нашей организации», – сказала Турнава.

Программа Международного валютного фонда – «важный сигнал для инвесторов и главный фактор доверия, означающий, что в стране макроэкономическая стабильность и финансовая политика Грузии поддерживается международными финансово-кредитными организациями», поясняет лидер «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.

«Приостановление программы – это очень плохой сигнал и объявление недоверия к финансовым властям Грузии, подобное происходило во времена Шеварднадзе. Тогда программа была прекращена, поскольку ресурсы фонда или Всемирного банка присваивались и использовались коррумпированной системой. Согласно заявлению Международного валютного фонда, программа была приостановлена три дня назад, после изменений в Национальном банке, называемых «Законом Турнава»... Переговоры о восстановлении программы фонда должны были начаться 17-18 октября, что исключено, в сложившейся ситуации, никто не будет восстанавливать программу, и я сомневаюсь, что миссия фонда вообще приедет в Грузию», – сказал Гоциридзе.

В июле текущего года Международный валютный фонд (МВФ) отложил представление Совету директоров банка второго транша Программы поддержки Грузии. Соответственно, процедура утверждения транша советом также была отложена.

Правительство Грузии и МВФ достигли соглашения о трехлетней Программе поддержки в апреле 2022 года, в результате чего Грузии было выделено 289 миллионов долларов США в виде кредита, сообщает civil.ge.

Первый транш – 40 миллионов – уже освоен. Переговоры о выделении второго транша прошли в мае 2023 года, в ходе которых власти Грузии и представители МВФ договорились, что второй пересмотр программы завершится в июне. В фонде тогда заявили, что отсрочка частично связана с «разногласиями по поводу изменений в структуре Национального банка Грузии».