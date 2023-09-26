Продолжаются громкие отставки и перестановки в Нацбанке Грузии. Оппозиция заговорила о кризисе в регуляторе, тогда как его правление и власти страны заверяют в обратном.

Сегодня свою должность покинула руководитель департамента управления человеческими ресурсами и развития Нацбанка Гванца Цкитишвили. Это пятая отставка после скандального распоряжения и.о. президента Нацбанка Натии Турнава «Об изменении порядка применения международных санкций к гражданам Грузии». В тот день в отставку подали три вице-президента и советник главы Нацбанка по экономическим вопросам.

Кроме того, указом Натии Турнава была учреждена должность советника по вопросам безопасности, на которую назначен Малхаз Гугунишвили, до этого работавший начальником управления безопасности Нацбанка. По данным из открытых источников, прежде он работал в Генеральной прокуратуре и Министерстве юстиции.

В оппозиции заговорили о кризисе банковской сферы. По мнению бывшего главы Нацбанка Романа Гоциридзе, процессы в Национальном банке развиваются по негативному сценарию, и Натия Турнава, и «Грузинская мечта» несут ответственность за эти «преступные деяния».

«Вчера в СМИ была распространена петиция, которую подписали абсолютное большинство сотрудников Национального банка, руководители всех ведущих подразделений. Натия Турнава начала собирать подписи в ответ и инициировала создание нескольких новых департаментов, по сути, своими действиями она вносит раскол. Там работают высококвалифицированные кадры, президенты уходят и приходят, но сотрудники остаются. Они осудили приказ Турнава, призвали к переменам и поддержали трех вице-президентов, которые покинули Национальный банк, и требуют диалога. За этим последовало, как выясняется, вмешательство Службы государственной безопасности, были перестановки в отделе безопасности, туда из агентства по конкуренции был переведен с высокой должности человек с высокой зарплатой в Национальный банк на низкую зарплату, чтобы успокоить тех людей. Турнава было приказано написать указ о перестановках, а также сообщить, кто должен возглавлять службу безопасности. Сегодня она стала марионеткой власти. Госпожа Натия за 30 секунд разрушила доверие и репутацию, накопленные Национальным банком за 30 лет».

В свою очередь, Натия Турнава считает, что ничего из ряда вон выходящего не происходит:

«Я вчера говорила с коллегой, мы согласовали ее отставку, это было ее решение. Никакого бунта нет, все сотрудники выполняют свои обязанности. Перепроверяйте свои источники информации, тут все спокойно, и вы можете быть спокойны», – заявила она журналистам.

В парламентском большинстве также заверяют, что никакого кризиса нет, и только оппозиция поднимает бурю в стакане. По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, регулятор работает стабильно.

«Никаких репрессий нет, это ваша интерпретация. Информацией о внутренних кадровых перемещениях я не располагаю. Что касается Национального банка, то парламент принял правильное решение – предотвратить надвигающийся кризис, который, возможно, был в интересах некоторых участников, но не был в интересах Грузии и наших граждан. Таким образом, Национальный банк продолжает работать стабильно и нормально. Остальные оценки и комментарии дадут уполномоченные лица банка», – сказал Талаквадзе представителям СМИ.

Профессор университета «Кавкасия» Акакий Цомая убежден: последние события серьезно подрывают не только авторитет регулятора:

«Неумелые действия руководства Нацбанка нанесли репутационный вред стране, подорвали макроэкономическую стабильность и снизили инвестиционную привлекательность. Что касается последних перестановок, то скажу так: Нацбанк оставался последним формально независимым институтом, который проводил независимую экономическую политику. В результате последних действий Турнава банк не только потерял независимость, но и превратился в личную контору Иванишвили».

Сегодня же было объявлено, что завтрашнее совещание комитета Нацбанка по финансовой стабильности перенесено на 11 октября. И хотя причины не назывались, по мнению главы правления «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, виной всему безответственные действия руководства Нацбанка, приведшие к серии отставок:

«Заседания финансового комитета по стабильности расписано за месяц заранее, поэтому перенос понятен. Это связано с тем, что четыре члена комитета покинули свои должности, и проведение заседания не имело смысла. А ведь вопросы финансовой стабильности находятся в компетенции этого комитета».

Напомним, в течение нескольких месяцев в совете Нацбанка, состоящем из девяти членов, работало всего семь человек. Два места оставались вакантными. Согласно статье 7 закона «О Национальном банке Грузии», если в совете Национального банка менее пяти избранных членов, он не может выполнять свои функции. 20 сентября в совете осталось всего четыре члена: Натия Турнава, Эка Галдава, Эка Микабадзе и Ричард Синглетари. 21 сентября парламент по представлению президента Грузии избрал еще двух членов - Нану Кеинишвили и Теймураза Хомерики на вакантные места в совете Национального банка.

Напомним, скандал в Нацбанке разгорелся после того, как 14 сентября США ввели санкции в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Грузии, «грузино-российского олигарха», близкого к семье Иванишвили, бизнесмена Отара Парцхаладзе. Банковский сектор Грузии, исполняя решение о международных финансовых санкциях, ограничил ему доступ к счетам. Первоначально, 17 сентября, Национальный банк Грузии (SEB) поддержал это решение, за чем последовал выпад Ираклия Кобахидзе, председателя правящей партии, заявившего, что решение НБГ «неконституционно». На следующий день, 18 сентября, исполняющая обязанности президента Нацбанка, бывший министр экономики Натия Турнава издала приказ с этой аргументацией и допустила для Парцхаладзе «исключение».

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