«В Абхазии нет действующих террористических организаций» – глава МВД

Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут, принимающий участие в конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, дал интервью российскому телеканалу ТВЦ.

Киут заявил, что «сегодня на территории Абхазии нет ни одной действующей террористической ячейки».

«В направлении борьбы с экстремизмом и терроризмом у нас традиционно ведется активная работа, есть серьезные результаты, которые позволяют нам сохранить стабильность. Учитывая события, происходящие в мире и вокруг нас, основные усилия направлены на стабилизацию обстановки и борьбу с экстремизмом и терроризмом. У нас есть масса примеров борьбы с терроризмом. Один из относительно недавних – это события 2014 года, период подготовки к Олимпийским играм в Сочи, когда совместно с российскими правоохранительными органами была выявлена крупная террористическая ячейка, которая готовила теракты на площадках Олимпиады. Причастные лица были привлечены к уголовной ответственности, изъято боевое оружие, в том числе высокоточное. В этом направлении у нас постоянно ведется совместная работа», – отметил Киут.

Конференция проходит в Москве под эгидой МВД России, передает агентство «Апсныпресс».