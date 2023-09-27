– Какие мысли, эмоции у вас вызвали события в Нагорном Карабахе?

Татьяна Отырба: Я расстроилась, и расстроилась, можно сказать, до слез, потому что, когда это все закончится, набеги на Карабах?! Уже 35 лет это продолжается! Разменная монета между Азербайджаном и Арменией… У нас, в Абхазии, заключен договор о дружбе с Нагорным Карабахом. Мы сами были в такой ситуации, когда кому-то была нужна наша территория без нас, сейчас то же самое происходит с Карабахом, и мне очень больно за этот народ. Азербайджану какие-то сто лет от роду, и он претендует на якобы его территорию. Конечно, это глупо и несправедливо. Да, возмущена я. Карабахцам их Карабах! А то, что Турция заинтересована, толкает Азербайджан, азербайджанцы ошалели от этого успеха, это все временно. Я думаю, что Бог рассудит все по-другому, все встанет на свои места, потому что это несправедливо. И это амбиции политиков, желающих расшириться за счет других, так не должно быть. Я – за Карабах, за армян!

Артур Чолакян: Мысли такие, что понимаешь, что надо доверять только себе, никакие договора, никакие обязательства в современной политике не работают. Такая главная мысль возникает в этой ситуации.

Джамила Ануа: Я, конечно, в шоке. Я была в этой стране, там прекрасные люди, порядочные, так красиво, так хорошо, и то, что война началась, – это, конечно, очень расстроило, потому что мы знаем, что такое война. Мы сами ее пережили, и поэтому это, конечно, ужасно. Я вижу и наблюдаю, как они все уезжают из Карабаха в Армению, их уже несколько тысяч. Это ужасно! Неужели нельзя было как-то по-другому решить, это ужасно, когда люди оставляют дома и вынуждены уезжать, мы это все знаем. Народ так страдает, но кто о народе сегодня думает? Неужели в XXI веке нужно было начинать войну, неужели как-то поговорить не получилось? Очень трагичная ситуация, мы переживаем вместе с ними.

Ирина Дармава: Я очень сочувствую мирным жителям, потому что какие бы ни были политические движения за этими действиями, это все сказывается на судьбе просто мирных жителей, детей, стариков, просто людей, которые оказались заложниками в этой ситуации. Мне их очень жаль, и хотелось бы, чтобы их судьба была как-то положительной, и чтобы в отношении них применялись какие-то меры, которые спасли просто человеческую жизнь. Я помню, какая была трагедия у нас в Абхазии, когда на нас пришла военная орда, очень сочувствую и сопереживаю людям, которые попали в такую же мясорубку, как когда-то мы. Дай бог, чтобы у всех хватило ума и политической зрелости не убивать мирных жителей и как-то принять участие в их судьбе.

Астамур Какалия: Я думаю, что виновно в этом положении Арцаха именно СМИ, телевидение и Арцаха, и Армении. Часто в политических целях телевидение искажает картину даже недавних исторических событий. Именно эта многолетняя пропагандистская работа СМИ внушила населению Карабаха, что тридцать лет назад победа была достигнута исключительно теми личностями и кланами, которые после победы на основании своего личного вклада поделили между собой и власть, и финансовые потоки, и вообще все возможные преференции. В результате этой тотальной местечковой пропаганды у населения сформировалось совершенно оторванная от реальности картина восприятия ситуации в регионе. Люди, которые говорили о замирении с Азербайджаном путем взаимных уступок на выгодных позициях, тогда считались предателями, а люди, придерживающиеся самой ультрарадикальной риторики, они патриотами считались. Вот этот ультранационализм, ультрапатриотизм хорош на митингах, а в реальной политике исходить из этих позиций – это путь изоляции и поражения. Вот это возвращение от телевизионной реальности к действительной реальности произошло страшной ценой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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