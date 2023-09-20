Тревожные вести, начавшие поступать вчера из Нагорного Карабаха, не могли не взволновать жителей Абхазии. И дело не только в том, что армянская диаспора составляет, по официальным данным, более 17 процентов населения республики, но и в схожести исторических судеб последнего века Абхазии и Нагорного Карабаха.

Есть любопытное совпадение в датах: 14 августа 1992 года о всеобщей мобилизации объявили как абхазское руководство, после вторжения в Абхазию войск Госсовета Грузии, так и президиум Верховного Совета НКР – для оказания сопротивления азербайджанским войскам. Это совпадение лишний раз подчеркивает синхронность борьбы, которую абхазские и нагорнокарабахские «сепаратисты» вели против своих метрополий. Вот почему в нынешнем августе, когда в Абхазии отмечался в очередной раз День добровольца и кое-кто в соцсетях посетовал на то, что из Нагорного Карабаха не было добровольцев, в ответ им высказали недоумение. Надо, мол, немного ориентироваться в происходящем вокруг. Ведь и там вели свою войну за выживание и независимость, и с таким же успехом могли бы упрекнуть жителей Абхазии, что они не поехали добровольцами в НКР…

Впрочем, во время второй карабахской войны, осенью 2020 года, армянская община Абхазии отправляла в НКР не только гуманитарную помощь, но и отряд добровольцев, который, однако, не успел вступить в бои из-за заключенного мирного соглашения.

Некоторые наблюдатели, анализируя итоги второй карабахской, называли ее не «точкой», а «запятой». И дальнейшие события действительно все явственней показывали, что Азербайджан, униженный в 1994 году, но превосходящий Армению вместе с НКР по населению в три раза, а экономически и в военной отношении еще больше, накопил силы и при поддержке региональной державы Турции стремится к «окончательному решению карабахского вопроса». Означает это в любом случае фактическую ликвидацию властных структур НКР. А затем, вполне возможно, выдавливание из этой местности всех 120 тысяч армянского населения. Вторым вариантом может стать превращение этого населения в безмолвное нацменьшинство, что маловероятно, учитывая историю существования этого армяно-азербайджанского «яблока раздора». Третьим – нечто среднее, разделение этого населения по названному принципу…

От мировых руководителей вчера звучали лишь ритуальные призывы к благоразумию сторон и поиску ими компромисса. При этом всем было понятно, что не для того Баку начал военные действия, чтобы остановиться.

Сегодня утром абхазский блогер и общественный деятель Тенгиз Джопуа написал в Фейсбуке пост, который читатели без сомнения восприняли как вызванный сообщениями из НКР:

«Война – это политика, но другими, еще более отвратительными средствами. Война – это апофеоз невежества всех и каждого. Каждый раз в мире, когда где-то начинается война, все достижения мировой цивилизации, ее культурный, технологический и нравственный прогресс обесценивается и превращается в лицемерную пыль, лишенный смысла песок под ногами мелких, уродливых политиков. Надо признать, что попытка сделать из животного человека у Бога провалилась».

«Эхо Кавказа» связалось с ним сразу после этого и попросило поделиться мыслями о происходящем в Нагорном Карабахе и о том, как оно может отразиться на будущем Абхазии. Джопуа сказал:

«Я единственное, что хочу сказать с учетом того, что происходит вокруг нас: ни на какие международные договора, ни на какие международные соглашения, ни на какие заявления о долгосрочном сотрудничестве, о братстве не стоит надеяться. Нужно всегда надеяться на себя, на собственные силы. Потому что в межгосударственных отношениях нет вообще таких категорий, которые часто пытаются туда втолкнуть, – сестры, братья, старший брат, младший брат… В политике таких категорий нет. И с учетом общности интересов возникают союзы. Эти союзы недолговечны. Как только интересы пропадают или меняются… С учетом нашей ситуации мы должны всегда думать о том, на мой взгляд, что надо рассчитывать на собственные силы всегда. Надеяться тем более на документы, на бумагу и чернила… Как бы они ни были помпезно написаны, мировая история знает миллион примеров, что никакая бумага не остановила… Ну, ничего не останавливает она. Она существует до тех пор, эта бумага, пока соответствует интересам более сильной стороны, подписавшей этот документ».

Говоря о возможных перспективах дальнейшего, с учетом соотношения сил противостоящих сторон, Джопуа сказал:

«Мне кажется, лучше всего договориться, потому что, договорившись, можно спасти жизни людей. Но я, честно говоря, какой бы компромисс там ни был, очень сильно сомневаюсь, что армянское население останется там. Политика Азербайджана рано или поздно приведет к тому, что их выдавят с этих территорий. Есть определенный объем ненависти друг к другу у них. И этим людям, которые там останутся, будет крайне сложно. Должно пройти время, но пока это время пройдет, у них будут проблемы, мне кажется. Я сомневаюсь, что они достаточно комфортно там себя будут чувствовать».

Наш разговор состоялся в первой половине дня, а во второй абхазские интернет-пользователи уже обсуждали распространившуюся информацию об объявленной капитуляции Армии обороны НКР. Она будет расформирована и разоружена. Процесс будут координировать российские миротворцы... Вот типичные комментарии:

«Сочувствую вам, карабахцы, искренне, от всего сердца. Справедливости нет, так сложилось, что нефть сильнее жизни, мира и человечности. Но есть Высший суд, он страшнее земного».

«Эти земли стоили таких жертв, вам не жалко людей, ненасытные, вам мало земли?! Армяне там издавна жили».

«Вечная память всем погибшим в неравном бою».

«Все к этому и шло, неудивительно... Жаль, что такое количество людей за это время погибло... А людям, тем, кто живет на этой территории, нужны мир и жизнь».

«Культурно слили».

«В это время митинги в Ереване. И самолеты улетающие Ереван – Сочи».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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