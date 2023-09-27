США и ЕС убеждают Армению выйти из ОДКБ - Захарова

Вашингтон и Брюссель оказывают воздействие на Ереван, чтобы армянское руководство приняло решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать ВТС [программу военно-технического сотрудничества] и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян», - согласно ТАСС, сказала дипломат.

По ее словам, в Москве видят, «с какой деструктивной фанатичностью американцы обрабатывают Ереван». «В республику нагрянули глава Агентства США по международному развитию, известная своей русофобией [Саманта] Пауэр, - продолжила Захарова. - [Была в Армении] замгоссекретаря [Юри] Ким, которая просто признала недавно в ходе слушаний, что они занимаются переориентацией стран от союзничества или взаимодействия, или сотрудничества с Россией».

Она отметила, что западные страны в погоне за этими целями забыли о ценностях, правах человека и закрывают глаза на притеснения, аресты и избиения протестующих в Армении.

«Если США разглядели, что происходит в том же Иране, то они хотя бы должны были разглядеть и происходящее в Ереване. Но США молчат. И это даже не двойные стандарты, это отсутствие стандартов, попрание своих же демократических ценностей, а по сути, вмешательство в дела суверенного государства», - добавила представитель МИД РФ.