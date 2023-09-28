Нагорно-Карабахская республика прекратит существование с 1 января

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года – такой указ подписал её лидер Самвел Шахраманян.
Текст сообщения, опубликованного карабахским Инфоцентром:
19 сентября Азербайджан начал военную операцию на территории Нагорного Карабаха, обвинив проармянские силы в терактах после подрыва двух азербайджанских машин и обстрелах азербайджанских позиций.
20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку. Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.
В течение последних нескольких дней представители азербайджанских властей и представители армянского населения провели две встречи, на которых, среди прочего, обсуждались вопросы защиты прав жителей, решивших остаться в Карабахе. О конкретных шагах пока не сообщалось.
- Территория Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам 44-дневной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий непризнанного Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе по соглашению сторон конфликта были размещены российские миротворческие силы.
- Мирный договор между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписан. Переговоры при посредничестве США, Евросоюза и России результатов пока не принесли. Очередная встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении состоится в начале октября в Испании.
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