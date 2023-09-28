Нагорно-Карабахская республика прекратит существование с 1 января

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года – такой указ подписал её лидер Самвел Шахраманян.

Текст сообщения, опубликованного карабахским Инфоцентром:

Согласно указу, в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение:

1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.

2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан начал военную операцию на территории Нагорного Карабаха, обвинив проармянские силы в терактах после подрыва двух азербайджанских машин и обстрелах азербайджанских позиций.

20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку. Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

В течение последних нескольких дней представители азербайджанских властей и представители армянского населения провели две встречи, на которых, среди прочего, обсуждались вопросы защиты прав жителей, решивших остаться в Карабахе. О конкретных шагах пока не сообщалось.

По данным руководства непризнанного региона, в Нагорном Карабахе проживали 120 тысяч этнических армян. Утверждалось, что все они покинут регион из-за нежелания жить под юрисдикцией Баку.

По состоянию на утро 28 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения выехали более 65 тысяч человек.

Территория Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.