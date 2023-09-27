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Рубен Варданян задержан властями Азербайджана

Кадры задержания Рубена Варданяна

Бывший госминистр непризнанного Нагорного Карабаха, миллиардер Рубен Варданян задержан властями Азербайджана при попытке выезда из региона на КПП у моста Хакари.

Погранслужба Азербайджана распространила фотографию с задержанием, сообщив, что Варданян был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования пограничного ведомства.

Информацию о задержании подтвердила и супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, чтобы моего мужа отпустили», – отметила она.

Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея», российский бизнесмен Рубен Варданян в начале сентября 2022 года объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. Forbes оценивает его состояние в один миллиард долларов.

В начале октября лидер Карабаха Араик Арутюнян предложил бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян принял предложение и 4 ноября официально возглавил правительство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что не собирается обсуждать тему безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе, c Рубеном Варданяном. По словам Алиева, Варданяна послали в Карабах из Москвы «с очень четкой повесткой».

В феврале текущего года Варданяна освободили от должности госминистра. Он продолжал жить в крупнейшем городе Карабаха Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди) и писал о блокаде региона азербайджанскии властями в социальных сетях. Последние его записи в соцсети Х сделаны на прошлой неделе.

19 сентября именно рассказал о «массированном обстреле» Карабаха. Позже в Баку объявили о начале «антитеррористических мероприятий».

На прошлой неделе источники нескольких армянских изданий утверждали, что Баку требует от карабахских властей ареста широкого списка государственных деятелей непризнанной республики, в том числе бывших членов правительства, официально эта информация не подтверждалась.

Население Карабаха оценивалось в начале года приблизительно в 120 тысяч человек. Власти Армении 27 сентября сообщили, что регион уже покинули до 47 тысяч армян. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что Баку планирует переселить в регион более 150 тысяч азербайджанцев за три года.

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