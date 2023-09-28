Рубена Варданяна в Баку обвинили в финансировании терроризма

Власти Азербайджана предъявили обвинение в финансировании терроризма участнику списка богатейших предпринимателей Forbes, бывшему главе правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну. Он арестован сроком на четыре месяца.

Варданян — инвестиционный банкир, построивший карьеру в России, основатель школы «Сколково». Он известен рядом благотворительных проектов. В 2022 году он отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной армянской республики. Его отправили в отставку под давлением Баку.

27 сентября Варданян был задержан и отправлен в Баку при попытке перейти границу Азербайджана и Армении с другими беженцами. Погранслужба Азербайджана заявила, что он нелегально находится в стране.

Служба государственной безопасности Азербайджана заявляет, что в отношении бизнесмена выдвинуты обвинения по трём статьям Уголовного кодекса: о финансировании терроризма, об участии в создании вооруженных формирований и о незаконном пересечении границы. Азербайджанская спецслужба распространила видео, на котором сотрудники спецназа в масках жёстко конвоируют 55-летнего Варданяна в наручниках за спиной.

В сентябре источники нескольких армянских изданий утверждали, что Баку требует от властей непризнанного Карабаха ареста широкого списка государственных деятелей республики, в том числе бывших членов правительства. 28 сентября о решении сдаться азербайджанским властям сообщил бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.

«Моя неявка или хуже того побег нанесёт серьёзнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу», — заявил он.

В этот же день глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о её ликвидации. Около половины 120-тысячного армянского населения уже покинули регион, опасаясь этнических чисток.