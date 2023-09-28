Грузинские политики обсуждают заявления Сергея Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва вела переговоры с Тбилиси перед возобновлением авиасообщения, считают грузинские оппозиционеры.

«Заявление Лаврова еще раз подтверждает, что Грузией управляет служащее России правительство, находящееся в полном согласии и гармонии с Кремлем», – заявляет один из лидеров партии «Лело» Григол Гегелия.

«Мы уже слышали подтверждение Кремля о том, что с инициативой восстановить прямое авиасообщение с Россией выступало правительство Грузии. Сегодня Лавров подтвердил, что власти Грузии провели консультации по вопросу «нормализации» отношений с Россией и возобновления авиасообщения. Пока преступный российский режим ведет варварскую войну против Украины и изолирован международным сообществом, российское правительство Грузии углубляет отношения с Кремлем и одновременно разрушает отношения со всеми стратегическими партнерами», – сказал он.

Гегелия называет «верхом цинизма» стремление грузинских властей к нормализации отношений с Россией во время «продолжающейся оккупации территории Грузии, нарушения соглашения о прекращении огня, ползучей аннексии, преследования гражданского населения».

«Сегодня первостепенной задачей всех грузин должна стать немедленная смена правительства, служащего России, чтобы грузинское государство и наше европейское будущее могли выжить», – заявил оппозиционер.

Споры на эту тему слышались и на заседании парламентского комитета по правам человека. Член политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе зачитала заявление Сергея Лаврова выступавшему на заседании заместителю министра финансов Георгию Какуридзе и попыталась задать вопрос на эту тему, однако её прервал депутат от большинства Михаил Сарджвеладзе.

«Лавров, российское правительство напрямую общаются с вашим правительством. Вам понравилось заявление Лаврова, господин Михаил?», – спросила Деканоидзе.

Михаил Сарджвеладзе ответил: «Лавров делает вам подачки, в виде таких заявлений, чтобы укрепить ваши позиции. Это политическое хулиганство – то, что вы сейчас делаете».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос журналиста ТАСС о возможности восстановления дипломатических отношений с Грузией заявил: «Мы увидели, что нынешнее правительство в Тбилиси заинтересовано в нормализации отношений, хотя бы в интересах простых людей, которые хотят общаться друг с другом, ездить друг к другу в гости, посещать наши страны в качестве туристов, хотят бизнес вести, в конце концов, который традиционно связывал наши хозяйственные системы, мы договорились с правительством господина (премьер-министра Грузии Ираклия) Гарибашвили о возобновлении полетов и отменили визовый режим».