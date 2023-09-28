Правительство (Грузии) заинтересовано в нормализации отношений с РФ – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что причиной потепления в российско-грузинских отношениях стала заинтересованность правительства Грузии в их нормализации. Глава МИД РФ ответил на вопрос журналиста ТАСС о возможности восстановления дипломатических отношений с Грузией.

«Дипломатические отношения разрывали не мы, это была инициатива режима Саакашвили, который поднял руку при поощрении США на собственных граждан, на осетин, которых он считал своими гражданами, поднял руку на миротворцев. И когда получил достойный ответ, он стал компенсировать свой полный политический, военный провал антироссийскими действиями», – сказал Лавров.

К грузинскому народу Россия никогда не относилась негативно, продолжает Лавров:

«Мы любим грузинский народ по-настоящему, как, собственно, и все народы Закавказья. И в истории России, и в истории Советского Союза, в истории нашего искусства, культуры, науки грузины занимают особое место. И когда мы увидели, что нынешнее правительство в Тбилиси заинтересовано в нормализации отношений, хотя бы в интересах простых людей, которые хотят общаться друг с другом, ездить друг к другу в гости, посещать наши страны в качестве туристов, хотят бизнес вести, в конце концов, который традиционно связывал наши хозяйственные системы, мы договорились с правительством господина (премьер-министра Грузии Ираклия) Гарибашвили о возобновлении полетов и отменили визовый режим, поскольку безвизовый режим для российских граждан уже существовал достаточно давно и многие наши граждане им пользовались».

Между тем, безвизовый режим для грузинских граждан и установление воздушного сообщения «делают наши связи гораздо более удобными и комфортными», – заключил Сергей Лавров.

Он сообщил о росте количества рейсов в Грузию, расширении географии прямых рейсов, росте товарооборота: «У нас очень популярны многие грузинские традиционные товары экспорта: вино, боржоми и многое другое».