Гарибашвили: правительство Грузии не вело переговоры с Россией

Восстановление прямых авиарейсов в Грузию было решением властей России, переговоров по данному вопросу от имени правительства Грузии не велось, утверждает премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Так глава грузинского правительства прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Кремль договорился с правительством Грузии о возобновлении полетов и отмене визового режима по той причине, что «нынешнее правительство в Тбилиси заинтересовано в нормализации отношений».

«Во-первых, до этого президент России сказал, что восстановить безвизовый режим и полеты – это его единоличное решение. Естественно, это соглашение было оформлено с правительством Грузии, в частности, с Авиационным агентством Минэкономики, которое выдает согласие соответствующему ведомству и компаниям. Речь идет об этом соглашении и что в этом непонятного? Какой скандал вы здесь увидели? Что вы обнаружили?», – говорит Гарибашвили.

Премьер утверждает, что никаких тайных переговоров с руководством России на эту тему не велось:

«От имени правительства Грузии подтверждаю: никто от моего имени не проводил официальных переговоров по этому вопросу, это было решение российского правительства. Это мой ответ, думаю, вопросы исчерпаны», – сказал Гарибашвили.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что причиной потепления российско-грузинских отношений стала заинтересованность правительства Грузии в их нормализации. Тогда Москва договорилась «с правительством (премьер-министра Грузии Ираклия) Гарибашвили о возобновлении полетов и отменила визовый режим», сказал глава российского МИДа.