Премьер Грузии прокомментировал «чартерный скандал»

«Я никогда не использовал бюджет и не оплачивал (бюджетными средствами) свои личные или семейные поездки или что-то еще», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя скандал вокруг использования правительственного самолета в личных целях.

«Ни одного тетри из бюджета не было потрачено ни на мою поездку, ни на членов моей семьи. В отличие от вашего Саакашвили», – обратился он к журналистам одного из оппозиционных телеканалов.

«Моя семья целенаправленно заплатила (за рейс), чтобы еще раз показать контраст и разницу между нашим почерком и другой крайностью, которая царила здесь 10 лет назад, когда Саакашвили и его преступная группировка тратили миллионы лари в личных целях.

У меня обеспеченная семья. Я никогда не был бедным, после окончания университета, еще до политики, я работал с самыми богатыми людьми в этой стране и управлял самым богатым фондом. Моя семья никогда не была бедной, это не скрывается и это не новость.

Если вы объективны, вам следовало узнать, откуда семья платила (за рейс). У моей семьи есть соответствующие подтвержденные доходы и финансовые средства, все прозрачно, если есть вопросы – я заполняю декларации каждый год, ждите следующих деклараций, заполню и в этом году», – говорит премьер-министр.

Напомним, что Ираклий Гарибашвили в августе летал в Мюнхен вместе с семьей и охраной на правительственном самолете. Утверждается, что чартер оплатило «частное лицо» – отец премьера Тариэл Гарибашвили. Речь идет о сумме в 34 тысячи евро. Из Мюнхена Гарибашвили вылетел коммерческим рейсом в США вместе с сыном, поступившим в Пенсильванский университет. Стоимость билетов также не была оплачена из бюджета, утверждают в правительстве.