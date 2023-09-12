Путешествие премьер-министра в Европу оплатил его отец Тариэл Гарибашвили. Цена поездки – 34 тысячи евро. Об этом сообщил на брифинге начальник госохраны Анзор Чубинидзе. В оппозиции считают эти аргументы смехотворными и призывают следствие прояснить источники благосостояния премьер-министра.

Выступая перед журналистами, глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе был краток: частный полет правительственного самолета до Мюнхена профинансировало частное лицо:

«Хочу подтвердить, что на счет Агентства государственного обеспечения сделан взнос, который покрывает расходы, связанные с рейсом Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси. Вклад сделало частное лицо, и эта сумма эквивалентна 34 тысячам евро в лари, и этим лицом является Тариэл Гарибашвили», – сказал Чубинидзе.

По мнению лидеров «Грузинской мечты», у оппозиции больше не должно быть вопросов о происхождении средств, необходимых для столько дорогостоящего полета премьера. По словам главы партии Ираклия Кобахидзе, вопрос можно считать закрытым:

«Согласно законодательству, доходы и расходы премьер-министра будут полностью отражены в имущественной декларации. Все будет сделано публично, прозрачно. Соответствующие службы уже поделились полной информацией, все сделано правильно, в соответствии с законом. Лидер «Национального движения» Михаил Саакашвили потратил миллионы бюджетных средств на свое благополучие. В течение многих лет коллективная радикальная оппозиция заявляла, что это легитимно. Теперь те же люди задают вопросы о судебных издержках. Премьер-министру нечего скрывать, все ясно, в отличие от лидера партии, который спекулирует на этой теме».

Депутат от «Грузинской мечты» Бека Одишария предложил взглянуть на вопрос с моральной точки зрения:

«Что касается того, откуда у отца Ираклия Гарибашвили, или у наших родителей, или у ваших может быть какой-то доход, то эти люди не маленькие дети, они усердно трудились всю жизнь, так почему мы удивляемся, завидуем или огорчаемся из-за чьего-то дохода?!»

В оппозиции считают, что правящая команда прикрывается деяниями представителей прошлых властей для оправдания своих беззаконий. «Это коррупция и сокрытие информации!» – заявила журналистам депутат Хатия Деканоидзе.

«Это бессовестная ложь – Анзор Чубинидзе, Ираклий Гарибашвили и все правительство твердят нам о том, что находящийся на пенсии отец премьер-министра заплатил такую большую сумму денег. Конечно, реальная информация скрыта и можно вводить общественность в заблуждение. На самом деле, сумма либо была выплачена из бюджета, либо у Гарибашвили есть доходы, полученные за счет незаконных коррупционных сделок. Нет человека, работающего на государственной службе, который мог бы со своей зарплаты накопить сбережения, эквивалентные 34 тысячам евро из своей зарплаты и на эти сбережения арендовать чартер. Информация, которую мы слышим, тянет на уголовное преступление. В нормальных странах по таким поводам начинаются расследования, и премьер-министр несет ответственность», – сказала Хатия Деканоидзе.

Независимый депутат Теона Акубардия также считает, что премьеру необходимо дать ответ обществу.

«У всех нас есть родители-пенсионеры, включая меня, и я не припомню, чтобы мои родители могли не то что чартер заказать, но сделать крупное пожертвование, вроде того, которое сделали родители премьер-министра. Конечно, здесь есть вопросы о предполагаемой коррупции, и они абсолютно легитимны. Когда население Грузии находится в крайней нужде и у нас есть огромное количество социально необеспеченных людей, у вышедших на пенсию родителей премьер-министра появилась возможность дарить премьер-министру роскошные подарки», – сказала Акубардия.

По словам юриста «Международной прозрачности – Грузия» Сандро Кевхишвили, несмотря на все усилия властей, в истории с полетом премьера возникает минимум три вопроса, которыми должны заинтересоваться следственные органы:

«Важно, что нет никакой документации, подтверждающей эту версию. Нет документа об аренде борта, нет накладных, и, по всей видимости, сейчас идет подгонка фактов задним числом. Кроме того, противозаконно использовать правительственный борт для личных поездок, и даже если случилось исключение, заявленная сумма в 34 тысяч евро минимум в три раз меньше реальной. Во-вторых, известно, что самолет шесть дней простоял в аэропорту Мюнхена в ожидании Гарибашвили, а пилотов отправили домой обычным рейсом, это дополнительные расходы. Убежден, любое мало-мальски непредвзятое следствие выявит полное несоответствие».

Это не первый факт крупных подарков от родителей премьера. В декларации 2021 года отображено, что родители Ираклия Гарибашвили подарили ему свои сбережения в размере 150 тысяч лари.

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