Югоосетинский лидер уволил главу Минздрава

Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия Агунда Плиева освобождена от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал югоосетинский лидер Алан Гаглоев.

«Освободить Плиеву Агунду Феликсовну от должности министра здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.

Агунда Плиева возглавила Минздрав в ноябре прошлого года. Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали об оттоке медицинских кадров из Южной Осетии и конфликте между врачами и министром.

В январе 2021 года Агунда Плиева была освобождена от должности заместителя министра здравоохранения «в связи с многочисленными жалобами населения». Однако увольнение наблюдатели связывали с её активной гражданской позицией и выступлением на митинге в поддержку семьи Инала Джабиева.