Инцидент с избиением 19-летнего парня сыном Кадырова в грозненском СИЗО является самым наглядным из всех возможных символов гниения путинского государства. Причем в данном случае символично все – как и почему пострадавший оказался в тюрьме, каким боком, совершив некое правонарушение в Волгограде, попал в Чечню, почему кому-то дозволено было его избить напоказ всему миру.

Судите сами.

Первое – парень арестован и, судя по всему, получит приличный срок по закону об оскорблении чувств верующих, что само по себе является полным абсурдом. Любой акт в отношении какой-либо религии, если он не связан с убийствами или ранениями, вообще не может считаться уголовным преступлением, поскольку носит политический и символический характер.

Верующие у нас в последние годы какие-то очень уж обидчивые пошли. Все им не то и все не так, ничего про них не скажи, ничем их воззрений не касайся, да и вообще не упоминай имя господа всуе

Сжечь священную книгу – это то же самое, что, например, сжечь государственные флаг или конституцию, это можно квалифицировать как хулиганство и оштрафовать виновного, однако впаять ему за это полноценный срок – нелепость. Вообще же обратите внимание – верующие у нас в последние годы какие-то очень уж обидчивые пошли. Все им не то и все не так, ничего про них не скажи, ничем их воззрений не касайся, да и вообще не упоминай имя господа всуе.

Живут остальные мирные граждане и как-то не требуют, чтобы все перед ними кланялись и как зеницу ока оберегали их нежные чувства, чтобы, не дай бог, никто не обиделся. Таксисты не требуют привлекать людей к ответственности за оскорбления чести и достоинства таксистов, журналисты не требуют постоянного выражения почтения со стороны окружающих, юристы не кричат на каждом углу: «оградите нас от посягательства на наши чистые юридические чувства».

А тут – как так, кто-то посмел высказать что-то против наших картонных идолов? Мы страшно обиделись.

Вдвойне цинично и лицемерно выглядит этот закон в России, где большинству населения на религию уже давно плевать с сотого этажа, и искренне, от души на различные антирелигиозные действия и заявления обижаются разве что деревенские старушки, составляющие костяк паствы. Очереди из чиновников «Единой России» в какой-нибудь храм, чтобы прикоснуться к мощам очередного святого, – вот где истинное оскорбление чувств верующих.

Путин, с гневным выражением лица говоривший, что сожжение Корана – страшное преступление, пропагандисты, впавшие в истерику – «Как он посмел сжечь Коран»... Выглядело это очень смешно – в гробу они видали Коран в белой обложке

Это я сейчас про свое родное православие говорю, а уж насколько российской правящей элите глубоко начихать на ислам со всеми его атрибутами – это даже словами не передать. Путин, с гневным выражением лица говоривший, что сожжение Корана – страшное преступление и что злоумышленник будет отбывать наказание в одном из исламских регионов России, пропагандисты вроде Соловьева, впавшие в истерику – «Как он посмел сжечь Коран»... Выглядело это очень смешно – в гробу они видали Коран в белой обложке.

Непонятно на кого рассчитан закон о защите чувств верующих конкретно в России, где по-настоящему буйных совсем мало и никакой погоды в избирательном смысле они не делают. Ну хорошо, приняли бы такой закон где-нибудь в Грузии, где население, по крайней мере, усиленно пытается имитировать глубокую веру. В России нет и этого. Что хотят получить авторы этого фашистского закона – неясно.

Второй показатель гниения системы – это перевод заключенного из Волгограда в Чечню. Вы карту Российской Федерации видели – где Волгоград, а где Чечня?

Но если с остальной Россией закон об оскорблении чувств верующих не имеет никакого практического смысла, то в Чечне наоборот. Республика, управляемая кровожадным феодалом, наплевавшим на все нормы и заповеди, усиленно имитирует глубокую веру. Пропаганда религиозности имеет вполне четкий смысл: религиозными фанатиками легче манипулировать, их развитие останавливается где-то на уровне 5-го класса, а это как раз то, что нужно.

Благодаря усиленной клерикализации чеченского общества Кремлю удалось совершить невероятное – превратить чеченцев из вчерашних врагов в верных слуг империи. «Запад борется против ислама, Россия его защищает, значит, мы будем на стороне России» – нехитрая логическая связка благодаря, которой чеченцы массово записываются на фронт в Украину.

При этом живодерня, которую устроил Кадыров на подведомственной ему территории, вообще никак не соответствует даже самым минимальным и широко трактуемым религиозным нормам

Излишняя религиозность видна на каждом шагу, и касается это не только чеченцев, но и других уроженцев Северного Кавказа – даже при простом общении они постоянно упоминают о воле аллаха, о том, что аллах велик, о том, что на все его воля. Слушай, мужик, ты бы немного успокоился – говорю с тобой на отвлеченную тему, скажем, о выборе машины. При чем тут вообще аллах и его величие?

При этом живодерня, которую устроил Кадыров на подведомственной ему территории, вообще никак не соответствует даже самым минимальным и широко трактуемым религиозным нормам. Кадыровская Чечня – это царство лицемерия и фарисейства, в полный рост...

Почему Путин сам, взяв на себя все ответственность, решил передать 19-летнего русского парня, который никого не убил, никого не ограбил, никого не изнасиловал, передать грозненским людоедами, причем демонстративно, с полным и абсолютным нарушением всех возможных законов? Чего он этим хотел добиться? Президент России не мог не понимать, что это вызовет огромный резонанс среди его основной базы поддержки – русских националистов, которые вообще с трудом терпят существование чеченцев в одном пространстве с ними? Непонятно.

Я не согласен с распространенным мнением о том, что Путин боится бунта чеченцев и поэтому покупает их лояльность. Ни черта он их не боится – ему уже удалось низвести чеченский боевой дух до стрельбы в TikTok и мародерства в тылу. Кадыровцы неспособны вообще воевать, весь их грозный вид, все эти бицепсы-трицепсы – все это чепуха. Одна видимость.

Ну и последнее – избиение Журавеля наглядно продемонстрировало, что именно кадыровцы считают мужеством и доблестью. 15-летний избалованный мальчишка избивает человека, который заведомо не может оказать ему сопротивление. Потом хвастается этим перед всем миром. Если есть на свете более низкий и гадкий поступок – скажите, какой именно.

Кадыровщина – это крайнее проявление путинизма. И чем дальше, тем больше путинский режим дрейфует в сторону кадыровизации

Кадыровцы – мародеры, погромщики, каратели. На фронтах реальной войны они себя ничем не проявили. Даже выполняя свою главную функцию, то есть спасая путинский режим от пригожинских орд, они явно не спешили и попали во все пробки, которые только были по пути в Ростов. Им страшно повезло, что Пригожин вовремя сдался, иначе никчемность кадыровского войска стала бы очевидна еще раз, и на этот раз еще более ярко и выпукло.

Кадыровщина – это крайнее проявление путинизма. И чем дальше, тем больше путинский режим дрейфует в сторону кадыровизации.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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