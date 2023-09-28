Советско-российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель Александр Гелиевич Дугин недавно в своем телеграм-канале опубликовал заявление, где с огорчением сказал, что «мы думали жахнем Украину, а жахнули нас».

У меня сразу возник вопрос, а почему надо было захотеть «жахнуть по Украине»?

Почему надо захотеть по кому-нибудь «жахнуть», если ты не маньяк? Зная, что ты сильнее, поэтому, наверное, тебе и хочется «жахнуть», надеясь и веря, что в ответ по тебе не смогут «жахнуть» и все в очередной раз сойдет с рук

Вопрос далеко не риторический. Вопрос сугубо экзистенциальный – почему надо захотеть по кому-нибудь «жахнуть», если ты не маньяк? Зная, что ты сильнее, поэтому, наверное, тебе и хочется «жахнуть», надеясь и веря, что в ответ по тебе не смогут «жахнуть» и все в очередной раз сойдет с рук. Вполне вероятно, что такая надежда могла быть у «жахальщиков», ведь сошло же им с рук «жаханье» по Грузии в 2008 году?

Сошло, да еще как сошло. После того «жаханья» в России ничего не изменилось, никто ей не вводил санкции, даже боевых генералов никто не пожурил. Как процветала Россия вместе со своими олигархами, так и продолжила процветать и богатеть, торгуя газом и нефтью налево и направо.

Если бы тогда, в 2008 году России начали бы вводить санкции подобные тем, которые продолжают ей поэтапно объявлять после 24 февраля 2022 года, то, может быть, сегодня в мире совсем другая была бы ситуация. Может быть, олигархат России сто раз подумал бы, а стоит ли «жахать» по Украине или не стоит? И, очень может быть, в ближнем кругу ВВП нашлись бы такие люди, которые отговорили бы его от введения войск на территорию сопредельного, независимого государства. Сказали бы: «Владимирович, ну, давай не надо, а то «майбахи» и «порше» перевелись уже на Руси и приходится ездить только на наших некондиционных «Ладах» и белорусских тракторах. А на них долго не поездишь. Вернее, поездишь, но комфорт не тот…», ну, и так далее.

Конечно, надо признать факт, что экономическими санкциями Россию не победить. Т.е. санкции не остановят тот беспредел, что Россия затеяла. Экономически она, как я знаю, не особенно от санкций пострадала, во всяком случае – пока. Уход из России «Макдональдса», «Дольче и Габбана», «Старбакса» и т.д. экономику России не обвалили.

Я говорил с одним деловым человеком из Москвы, который думает по-нашему и осуждает весь российский беспредел. Осуждает, но тихо, про себя. Так вот, я спросил его, а как у него с бизнесом? Он смутился и ответил, что лучше, чем было до войны. Как говорится, свято место пусто не бывает, и, к примеру, на месте «Макдональдса» буквально на второй день открылся российский ресторан быстрого питания с дурацким названием «Вкусно, и точка». Ассортимент абсолютно тот же самый, что в «Макдональдсе». Просто названия другие.

Ну, это все, конечно, не новости, и никаких откровений я сейчас не говорю. И об этом знают все.

Россия должна проиграть войну! Она не может не проиграть. Но проиграет она каким-то другим путем, а не с уходом иностранных фирм с ее территории

Россия должна проиграть войну! Она не может не проиграть, она обязана проиграть, и это не обсуждается. Но проиграет она каким-то другим путем, а не с уходом иностранных фирм с ее территории. Тем паче, что ушло всего около 20 процентов. А восемьдесят-то остались?!

Я возвращаюсь к Дугину Александру Гелиевичу, который горюет, что хотели жахнуть, а жахнули по ним, по россиянам. Видать, он из тех, кто надеялся, что никто не «жахнет» по ним, что бы они ни делали.

У меня к Дугину отношение... да какое может быть у меня, у нормального человека отношение к Дугину? Конечно, резко отрицательное. И это отношение возникло не сейчас, а уже давно. Я раньше его иногда слушал на «Эхе Москвы» и поражался дугинской псевдопатриотической агрессивности. Тогда, в те далекие времена, «Эхо Москвы» предоставляло свой эфир людям с очень разными мировоззрениями. Среди них был и Гелиевич. Он нес такую пургу, что у меня волосы дыбом вставали на моей многострадальной черепушке. Потом Дугина перестали приглашать на «Эхо». Даже Сергей Доренко, главный редактор «Русской службы новостей» тоже отстранил его от эфира ведущего программы «Русская вещь», заявив, что «Александр Дугин допускает абсолютно нетерпимые экстремистские высказывания, призывает к физической расправе над политическими оппонентами и над журналистами».

Во время войны в августе 2008 года Дугин, естественно, выступил с поддержкой российского руководства и вооруженных сил. Он даже призвал войти в Тбилиси и установить у нас в Грузии пророссийский режим

Во время войны в августе 2008 года Дугин, естественно, выступил с поддержкой российского руководства и вооруженных сил. Он даже призвал войти в Тбилиси и установить у нас в Грузии пророссийский режим. По его мнению, отказ от такого решения стал ошибкой российской власти, следствием которой могло стать повторение войны между Россией и Грузией. Интересно, как он это себе представлял, что Грузия нападет на Россию и попытается дойти до Кремля?

Неужели он не лукавил и говорил искренне?

Странно-с.

В те далекие времена я не очень хорошо разбирался в том, кто он такой, этот Александр Гелиевич. Я даже по простоте душевной, слыша его разговоры, думал, а не блаженный ли он какой-нибудь? Потом я заинтересовался его личностью, прочитал про него и про его бредовую идею Евразийства. А затем даже послушал его лекции про модернизм, постмодернизм, метамодернизм, и... мне понравилось. Да-да, не удивляйтесь, я с интересом слушал его рассуждения про эти понятия. Очень профессионально и толково он говорил и, не зная его, никогда не подумал бы, что человек с таким большим культурологическим багажом способен на человеконенавистнические воззвания.

В таких случаях меня интересует и волнует вопрос, как можно в одно и то же время быть начитанным, образованным человеком, знать хорошо философию и прочие науки и оставаться вредителем и агрессором? Невольно вспоминается крылатая фраза покойного Мао Цзэдуна, что «сколько ни читай, а императором все равно не станешь».

Александр Дугин за свои мысли и размышления с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США, Канады и других стран. При такой санкцинированности он скоро не сможет покинуть даже Московскую область.

Но и не это главное.

А главное то, что в августе прошлого года Александр Дугин пережил ужасную трагедию, когда на его глазах подорвали машину, в которой находилась его дочь. По простоте душевной мне казалось, что религиозный человек Дугин после такого кошмара, который самому лютому врагу не пожелаешь пережить, пересмотрит свою жизнь. Поймет, что он не той дорогой шел, и дорога та не доведет его к храму. Ан нет. Он все по-прежнему про «жаханье».

Я бы назвал его интеллектуалом, но не назову. Интеллектуал не может быть кровожадным и агрессивным, по-моему, так. Интеллектуал на то он и интеллектуал, чтобы понимать, что такое хорошо и что такое плохо.

Мне действительно жалко, что человек с таким информационным багажом стоит на стороне тьмы. И, как видно, обратной дороги у него уже нет. Он будет идти до конца.

Да, забыл сказать: в 1988 году Дугин был членом общество «Память». Наверное, это уже объясняет многое. Из последних его мыслей и размышлений, что я прочитал, он выразил полную радость фактом сближения России и КНДР.

Вот так. И вы мне говорите, что это человек интеллектуал? Что он написал более полста книг и отличает Гоголя от Гегеля, а Гегеля от Бебеля?

Нет, прав был покойный Мао. Ох, как он был прав.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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