Кого поддержат граждане Грузии на выборах? Опрос Edison Research

Компания Edison Research провела новый опрос общественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула».
Согласно исследованию, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись сегодня, 25% респондентов проголосовали бы за правящую «Грузинскую мечту», 15% за «Платформу победы» («Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели»), а 6.8% – за партию экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».
Результаты других партий:
- «Лело» – 3.9%
- «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – 3%
- «Лейбористская партия» – 2.9%
- «Для народа» (Ана Долидзе) – 2.9%
- «Гирчи» (Яго Хвичия) – 2.6%
- «Консервативное движение», «Альт-инфо» – 2%
- «Сила народа» (Созар Субари) – 1.9%
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1.2%
- «Европейская Грузия» – 0.9%
- «Альянс патриотов» – 0.8%
- Другие – 0.4%
- Не знаю/отказ – 31.9%
Результаты партий при использовании метода аллокации – распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа их ответов на дополнительные вопросы.
- «Грузинская мечта» – 37%
- «Платформа победы» («Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели») – 22%
- «За Грузию» (Георгий Гахария) – 10%
- «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – 4%
- «Лейбористская партия» – 4%
- «Лело» – 4%
- «Для народа» (Ана Долидзе) – 4%
- «Гирчи» (Яго Хвичия) – 4%
- «Консервативное движение», «Альт-инфо» – 3%
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%
- «Европейская Грузия» – 1%
- «Альянс патриотов» – 1%
- Другие – <1%
Опрос проводился методом прямого интервьюирования в период с 7 по 24 сентября. В масштабах всей страны опрошено было 1500 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатоы составляет +/- 3%.
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