Кого поддержат граждане Грузии на выборах? Опрос Edison Research

Компания Edison Research провела новый опрос общественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула».

Согласно исследованию, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись сегодня, 25% респондентов проголосовали бы за правящую «Грузинскую мечту», 15% за «Платформу победы» («Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели»), а 6.8% – за партию экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».

Результаты других партий:

«Лело» – 3.9%

«Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – 3%

«Лейбористская партия» – 2.9%

«Для народа» (Ана Долидзе) – 2.9%

«Гирчи» (Яго Хвичия) – 2.6%

«Консервативное движение», «Альт-инфо» – 2%

«Сила народа» (Созар Субари) – 1.9%

«Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1.2%

«Европейская Грузия» – 0.9%

«Альянс патриотов» – 0.8%

Другие – 0.4%

Не знаю/отказ – 31.9%

Результаты партий при использовании метода аллокации – распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа их ответов на дополнительные вопросы.

«Грузинская мечта» – 37%

«Платформа победы» («Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели») – 22%

«За Грузию» (Георгий Гахария) – 10%

«Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – 4%

«Лейбористская партия» – 4%

«Лело» – 4%

«Для народа» (Ана Долидзе) – 4%

«Гирчи» (Яго Хвичия) – 4%

«Консервативное движение», «Альт-инфо» – 3%

«Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%

«Европейская Грузия» – 1%

«Альянс патриотов» – 1%

Другие – <1%

Опрос проводился методом прямого интервьюирования в период с 7 по 24 сентября. В масштабах всей страны опрошено было 1500 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатоы составляет +/- 3%.