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Кого поддержат граждане Грузии на выборах? Опрос Edison Research

Компания Edison Research провела новый опрос общественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула».

Согласно исследованию, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись сегодня, 25% респондентов проголосовали бы за правящую «Грузинскую мечту», 15% за «Платформу победы» («Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели»), а 6.8% – за партию экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».

Результаты других партий:

  • «Лело» – 3.9%
  • «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – 3%
  • «Лейбористская партия» – 2.9%
  • «Для народа» (Ана Долидзе) – 2.9%
  • «Гирчи» (Яго Хвичия) – 2.6%
  • «Консервативное движение», «Альт-инфо» – 2%
  • «Сила народа» (Созар Субари) – 1.9%
  • «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1.2%
  • «Европейская Грузия» – 0.9%
  • «Альянс патриотов» – 0.8%
  • Другие – 0.4%
  • Не знаю/отказ – 31.9%

Результаты партий при использовании метода аллокации – распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа их ответов на дополнительные вопросы.

  • «Грузинская мечта» – 37%
  • «Платформа победы» («Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели») – 22%
  • «За Грузию» (Георгий Гахария) – 10%
  • «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – 4%
  • «Лейбористская партия» – 4%
  • «Лело» – 4%
  • «Для народа» (Ана Долидзе) – 4%
  • «Гирчи» (Яго Хвичия) – 4%
  • «Консервативное движение», «Альт-инфо» – 3%
  • «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%
  • «Европейская Грузия» – 1%
  • «Альянс патриотов» – 1%
  • Другие – <1%

Опрос проводился методом прямого интервьюирования в период с 7 по 24 сентября. В масштабах всей страны опрошено было 1500 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатоы составляет +/- 3%.

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