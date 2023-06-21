63% жителей Грузии желают смены власти, это показал последний опрос Edison Research. Впрочем, если бы парламентские выборы прошли сегодня, лишь четыре партии смогли бы преодолеть 5-процентный барьер. Результатами опроса недовольны в «Грузинской мечте», лидеры которой считают исследование необъективным. А в оппозиции вновь преисполнились надеждой победить на предстоящих парламентских выборах.

Сегодня оппозиция могла бы побороться с «Грузинской мечтой» на выборах. Соответствующие выводы оппоненты властей делают на основании результатов социального опроса Edison Research, проведенного по заказу телеканала «Формула». Согласно этому исследованию, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись сегодня, 37% респондентов проголосовали бы за «Грузинскую мечту», а 25% – за «Единое национальное движение».

«"Русская мечта" очень хорошо знает, что в условиях свободных и справедливых выборов у нее нет никаких шансов остаться у власти. Кроме того, в очередной раз доказано, что «Национальное движение» – главная оппозиционная партия, которая внесет самую большую лепту в поражение "Русской мечты"», – прокомментировала результаты опроса депутат от «Национального движения» Анна Цитлидзе.

Кстати, на третье место вышла партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию», набравшая 6% голосов, а на четвертом оказалась Лейбористская партия, остальные участники выборов, согласно опросу, не смогли бы преодолеть 5-процентный барьер. Поэтому будущее парламентского многообразия будет зависеть лишь от доброй воли «Грузинской мечты», которая до сих пор не решается понизить барьер до 2%, говорит беспартийный депутат Тамар Кордзая:

«Жизненно необходимо, чтобы будущий парламент был многопартийным, для этого барьер должен быть снижен до 2%. Но мы видим, что «Грузинская мечта» не желает такого многообразия в парламенте. Я уверена и в том, что результаты тех маленьких партий, которые не наберут 5%, они обесценят, то есть вновь выведут предвыборную кампанию на уровень противостояния лишь двух партий».

Многие оппоненты властей тоже опасаются, что столь высокий барьер многих может оставить за бортом. Потому выход один – объединение партий со схожей идеологией, говорит член «Лело» Тазо Датунашвили:

«Для того чтобы эти 63% (столько опрошенных проголосовали за смену власти) превратились в 80%, а может, и больше, необходимо создать альтернативный центр. «Лело» остается на своих позициях и призывает все прозападные партии и всех политиков объединиться. Все исследования говорят о том, что следующее правительство будет коалиционным».

Между тем в партии власти результатами соцопроса явно недовольны. «Это просто сфальсифицированные и смешные результаты», – прокомментировал исследование премьер-министр Ираклий Гарибашвили, а спикер парламента Шалва Папуашвили решил более основательно дискредитировать авторов опроса:

«Понятно, какие интересы у этой организации и этого исследования, которое финансируются Давидом Кезерашвили. Разговоры о том, что большинство населения желает, чтобы победила оппозиция и было коалиционное правление, – несерьезны. То, что нужно населению, выясняется на выборах, а выборы у нас прошли недавно, два месяца назад. Они ясно показали, что «Грузинская мечта» взяла даже больше голосов, чем в 2021 году».

Утверждения Папуашвили звучат абсурдно, учитывая, что на прошедших выборах оппозиция вовсе не выдвигала своих кандидатов, говорит директор Центра европейских исследований Фонда Рондели Каха Гоголашвили:

«Это совершенно не аргумент. Это информация для неинформированного избирателя, который совершенно не знает, что происходит на выборах. Здесь у них не было конкуренции... в действительности же я верю, что эти данные (опроса Edison Research) близки к реальным. Однако это не означает, что до 2024 года они останутся такими. Динамика такова: с одной стороны, снижение доверия к «Грузинской мечте», но, с другой стороны, нет роста доверия к оппозиционным партиям. Теперь все зависит от оппозиции, поскольку «Грузинская мечта» со своей риторикой, с кадрами, которые они набрали, с месседж-боксами, которые они распространяют, вряд ли повысит свой рейтинг в ближайшее время».

Кроме того, исследование показало, что, несмотря на антизападную риторику грузинских властей, выбор народа неизменен: 90% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС и 85% – вступление в НАТО. 94% респондентов Edison Research считают, что Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС, при этом 64% опрошенных уверены, что «Грузинская мечта» не прикладывает достаточных усилий для выполнения требований Еврокомиссии. Говорит профессор Кавказского университета Эка Акобия:

«Это правильные реакции людей, которых, возможно, не интересует внешняя политика, но которых беспокоит судьба народа и государства. Интеграция в ЕС – это требование жителей страны, а власть, которая упорно не хочет понимать этого, не отвечает на требования народа и делает все наоборот – это власть, которая действует против воли народа».

Опрос проходил по всей Грузии с 25 мая по 14 июня, в исследовании приняли участие около 1500 человек от 18 лет и старше, погрешность составляет +/- 3%.

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