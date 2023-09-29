В Армению из Карабаха вынужденно уехали почти 85 тысяч человек

В Армению после проведения Азербайджаном 19 сентября военной операции прибыли почти 85 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

Ранее в армянском правительстве сообщили, что регистрацию в Армении получила почти 51 тысяча беженцев. Из них жильём обеспечены около 14 тысяч человек.

По данным Еревана, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике проживали 120 тысяч этнических армян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 28 сентября, что в ближайшие дни в регионе не останется армянского населения, и назвал вынужденный массовый отъезд жителей «этнической чисткой» и «депортацией».

Заявление Пашиняна раскритиковал МИД Азербайджана. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что слова премьера Армении подрывают перспективу достижения мира между Баку и Ереваном.

Баку назвал массовый отъезд армян личным делом жителей. В ведомстве также сообщили, что призывают армянское население не покидать места проживания в Карабахе и «стать частью многоэтнического азербайджанского общества».