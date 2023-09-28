Более чем 30-летняя история самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики подходит к концу. С нового 2024 года она полностью прекратит свое существование. Ее президент Самвел Шахраманян издал указ о роспуске всех органов власти и предложил населению самому решать: оставить свои дома или попытаться интегрироваться в азербайджанское государство на условиях Баку. При этом в международном сообществе опасаются гуманитарной катастрофы и призывают Азербайджан придерживаться обещаний по обеспечению безопасности местных жителей. Москва, со своей стороны, угрожает Еревану еще более тяжелыми последствиями, если Армения изменит внешнеполитический вектор.

Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика прекращает свое существование. Соответствующий указ, подписанный лидером НКР Самвелом Шахраманяном, подразумевает упразднение всех органов власти и учреждений до 1 января 2024 года. В документе также говорится, что местные жители могут сами решить, оставаться ли им в Нагорном Карабахе, учитывая «условия реинтеграции, представленные Азербайджанской Республикой»:

«Первое: распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование. Второе: населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе».

Власти Азербайджана настаивают, что гражданскому населению Карабаха ничто не угрожает. Но местные армяне заверениям Баку не верят. К 28 сентября на территорию Армении прибыло более 75 тысяч беженцев, и поток машин не иссякает.

«Когда они начали по нам стрелять, мы с внуком укрылись в подвале нашего соседа. Ему всего 12 лет. Он все время спрашивал, в порядке ли наши родственники и друзья. Мы боялись даже выйти на улицу, принести воды. У нас во дворе были осколки снарядов. Все это время мы сидели в подвалах. Как мне с ними жить? Ребенка моей сестры убили, многих моих родственников убили», – говорит беженка из Нагорного Карабаха Аида Арутюнян.

При этом многие опасаются, что исход армянского населения из региона из-за угрозы этнической чистки неизбежно обернется другой чисткой – культурной. Священник из Гориса отец Давид уверен, что расположенные на территории Нагорного Карабаха армянские церкви и монастыри могут прекратить свое существование:

«Они находятся, в принципе, под угрозой уничтожения, потому что были случаи… во время 44-дневной войны церковь св. Карапета у Шуши была взорвана. И много церквей были разрушены, уничтожены, осквернены. Здесь есть два варианта. Либо они попытаются поменять историю монастыря, то есть показать, что эти монастыри не армянские, а албанские, и путем этого есть возможность, чтобы эти монастыри сохранились. Или просто их уничтожат как армянский след».

Мировое сообщество уверят, что внимательно следит за тем, чтобы Баку выполнил свои заверения и обеспечил безопасность местного населения. В частности, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подчеркнул, что Вашингтон настоял на прибытии в регион независимой наблюдательной миссии, которая займется мониторингом ситуации:

«Во-первых, мы хотим, чтобы прекращение огня соблюдалось. Во-вторых, мы хотим, чтобы были решены гуманитарные вопросы. Это означает сохранение Лачинского коридора открытым. Мы приветствовали комментарии правительства Азербайджана относительно международной наблюдательной миссии. Секретарь Блинкен настаивал на этом в разговоре с президентом Алиевым. И мы рады видеть, что он согласился на это. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни, чтобы попытаться конкретизировать, как именно будет выглядеть эта миссия».

Впрочем, Лачинский коридор открыт не для всех. 27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший государственный министр Нагорного Карабаха, известный российский бизнесмен Рубен Варданян. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: финансирование терроризма, участие в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований или групп и незаконное пересечение государственной границы Азербайджана.

В Москве в связи с этим дали понять, что судьба отказавшегося от российского гражданства Варданяна не является приоритетом для Кремля. Но Россия посредством остающихся в Карабахе миротворцев продолжит оказывать помощь местным жителям:

«Мы внимательно следим за ситуацией. В первую очередь гуманитарный аспект, он самый важный. Наши миротворцы продолжают помогать людям. Многие решили переехать на территорию Армении – помощь получают все», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, деятельность российских миротворцев вызывает вопросы не только у карабахцев, чью безопасность они должны были обеспечивать, и граждан Армении, многие из которых до последнего момента верили в то, что Россия выступит на стороне армян, но и у представителей мирового сообщества. В частности, в Вашингтоне отметили, что действия Москвы, особенно в последний период и непосредственно в момент горячей фазы конфликта могут расцениваться как контрпродуктивные:

«Не думаю, что Россия сыграла продуктивную роль на прошлой неделе. Мы видели их время от времени, были времена, когда они содействовали переговорам, и это то, что мы приветствовали. Но, конечно, на прошлой неделе их роль в этой ситуации не была продуктивной», – заявил представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

В Москве, со своей стороны, прямо пригрозили: возможный разворот Еревана на Запад может обернуться для армян еще большей трагедией, чем падение Нагорного Карабаха. Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя риторику армянских властей, прямо заявил: Москва не позволит Еревану игнорировать ее интересы на Южном Кавказе:

«Там есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей. Ну, во-первых, исторически, географически, геополитически невозможно потерять Россию в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье. Но такие надежды питают некоторые руководители в Ереване. Они об этом прямо говорят. Собственно, подобная мысль проскальзывала и в недавнем выступлении премьер-министра Никола Пашиняна, который говорил о необходимости компенсировать несостоявшийся союз, на который Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, который эту безопасность будет обеспечивать. Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, хорошо бы им посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна».

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области, существовавшей с 1923 года по 1991 год в составе Азербайджанской ССР, но населенную преимущественно этническими армянами. Республику не признало ни одно государство-член ООН, включая Армению.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался с 1991 года. Помимо многочисленных столкновений, регион пережил два горячих этапа: первую карабахскую войну, длившуюся с 1992 по 1994-й, и вторую карабахскую войну в 2020-м.

Последние несколько лет армяне Нагорного Карабаха жили, по сути, в блокаде. Ситуация начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанская сторона заблокировала Лачинский коридор – единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению. Весной Азербайджан установила там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической. А проведение 19 сентября очередной военной операции привело к фактической ликвидации самопровозглашенной республики, просуществовавшей более 30 лет.

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