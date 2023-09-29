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Получившего ранение ребенка перевезли из Цхинвали в Тбилиси

Архивная фотография

10-летнего ребенка с огнестрельным ранением доставили из Цхинвали в Тбилиси при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК). Информацию «Эху Кавказа» подтвердили в грузинском представительстве МККК.

Ранее, 28 сентября ребенка госпитализировали в цхинвальский республиканский медцентр.

По предварительной информации МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, 23-летний житель Джавского района в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием причинил ранение своему 10-летнему брату. Инцидент произошел на автодороге Кваиси-Гуфта.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, заявили в югоосетинском МВД.

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