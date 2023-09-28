Информационную неделю в Южной Осетии сделало прошедшее 19 сентября во Владикавказе заседание Российско-грузинского делового совета, на котором обсуждалось предложение об открытии транзита через республику в Грузию. По мнению российских и грузинских экспертов, в Цхинвале явно переоценили значение этого мероприятия.

Российско-грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года. В руководство организации вошли российские и грузинские бизнесмены, представители грузинской диаспоры. Цель – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. Во Владикавказе прошло его четвертое заседание под председательством заместителей руководителя совета, вице-президента ТПП РФ Владимир Падалко и руководителя грузинской диаспоры в России Давида Цецхладзе.

По информации СМИ, участники обсуждали автомобильные, морские, а также железнодорожные перевозки, инвестиции, вопросы снижения цен на авиабилеты между Москвой и Тбилиси. Среди прочего прозвучало и мнение о том, что неплохо бы запустить транзит через Транскам.

Заявление далеко не самой влиятельной в России общественной организации в Южной Осетии принялись обсуждать как едва ли не значимое политическое событие, если не сказать, анонсирование уже принятого решения о транзите.

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Медоев в интервью информагентству «Rex» заявил, что его «настораживает сепаратный характер этих контактов. Видимо, за участниками этих встреч стоят куда более важные и влиятельные круги…» Обратил внимание Медоев и на тот факт, что перспективы транзита обсуждались без участия югоосетинской стороны: «Это парадокс какой-то... Получается за нас решали, как нам быть, на что соглашаться, на что нет...»

Потом, судя по дискуссиям в соцсетях и публикациям на югоосетинских лентах, вдруг выяснилось, что в мероприятии все-таки принимал участие председатель ТПП РЮО Алан Алборов. После этого дискуссия потекла в разные стороны.

Оппозиционные ленты обвинили власти в тайных сношениях с врагом. Обнаружила дискуссия и прагматичный взгляд на ситуацию: допустят ли местный бизнес к обслуживанию транзита, разрешат ли осуществлять перевозки на юг, что будет иметь бюджет республики с этого транзита. Экономические выгоды, подчеркивают участники дискуссии, очевидны – республика из тупиковой превращается в транзитную. Некоторые вспомнили времена Эргнетского рынка…

Накануне югоосетинская газета «Республика» посвятила этой теме целую аналитическую статью. Она указала на угрозы безопасности, связанные с предстоящим транзитом:

«…открытие свободного транспортного сообщения и, как следствие, возможность доступа на территорию РЮО обязательно будут использованы грузинскими спецслужбами… А это агентурная вербовка, теракты, похищение людей, что мы, к сожалению, уже проходили…»

По мнению уважаемого в Южной Осетии издания, существует лишь один способ соблюсти интересы безопасности: «Говоря о возможном транзите через юг Алании, необходимо ставить вопрос только сквозь призму строительства железной дороги».

По мнению политолога Гелы Васадзе, грузинская общественность наблюдает за подобными дискуссиями с некоторым недоумением – ни о каком транзите речи быть не может. Говорит Гела Васадзе:

«Россия хочет остаться хоть в каком-то виде на Южном Кавказе, прежде всего, чтобы иметь транспортное сообщение с Ближним Востоком. В условиях транспортной блокады она стремится отрыть все коммуникации из всех возможных, отсюда и интерес к Транскаму и железнодорожному сообщению через Абхазию. Другое дело, что эта тема крайне непопулярна у нас. В грузинском обществе она обсуждается как угроза, хотя, надо отметить, угроза весьма далекая, потому что государственные власти не рискнут пойти на открытие транзита. Они просто не решатся на этот шаг.

– Настолько сильно общественное мнение против?

– Ну, конечно, против!»

Иными словами, экономическая целесообразность Транскама очевидна, но общественное мнение категорически против, поэтому любая попытка открыть транзит будет равносильна политическому самоубийству со стороны тех, кто это решение примет, считает эксперт.

Знакомый для южных осетин сюжет и неожиданная солидарность грузинских и югоосетинских ястребов в вопросе транзита.

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами было подписано 9.11.2011 и вступило в силу 22.08.2012, то есть одиннадцать лет назад. Единственное, что пока удалось сделать, – договорится, что мониторинг грузов будет осуществлять швейцарская компания Société Générale de Surveillance SA (SGS).

Главная и единственная проблема транзита, констатирует российский политолог Николай Силаев, – разногласия сторон по поводу статуса Южной Осетии. Даже тот факт, что границы республики охраняет российская погранслужба, а югоосетинский таможенный пост зашит в российский, – этой проблемы не решает, говорит Силаев:

«Здесь есть две проблемы. Первая проблема состоит в том, что грузины не будут соглашаться с тем, что, въезжая на территорию Южной Осетии, автомобиль покидает территорию Грузии. Ни один грузинский пограничник с этим не согласится, а главное – их начальство. Вторая проблема: российский пограничник должен будет поставить штамп о том, что транспорт приезжает на территорию России, притом что это не территория России, а территория независимой Южной Осетии. Я не очень понимаю, как это можно обойти.

– И тогда в сухом остатке мы имеем лишь пиар «делового совета»?

– Да.

– А какова возможная цель этого пиара?

– Во-первых, напомнить о том, что есть еще одна или еще несколько организаций, которые за дружбу России и Грузии. Я этим организациям горячо сочувствую, я сам за дружбу России и Грузии. Но в данном случае я просто ничего не вижу, кроме этого напоминания. Во-вторых, заявить о том, что эти организации всячески борются за то, чтобы между Россией и Грузией было меньше разногласий, и чтобы между ними шла торговля. Я тоже всецело «за», но я не вижу, как эта торговля пойдет через территорию Южной Осетии.

– Тогда зачем об этом так много говорить?

– Ну, я, честно говоря, не знаю откуда такая насущная потребность в том, что везти грузы именно через Абхазию или через Южную Осетию?»

К соглашению о мониторинге товаров в свое время проявили интерес Армения и Иран – они главные интересанты этого коридора. Для них это возможность транспортного сообщения с Россией в обход Турции и Азербайджана. Известно, что после подписания соглашения представители Ирана и Армении в кулуарах обсуждали с югоосетинскими коллегами возможность проезда через Транскам по две тысячи авто в сутки.

Проектная пропускная способность Транскама – 3,5 тысячи автомобилей в сутки. Для сравнения: Военно-Грузинская дорога (ВГД) на сегодняшний день способна пропускать около 800 авто в сутки, чего явно недостаточно. Кроме того, серьезным недостатком ВГД является частый сход селей и лавин в осенне-зимний период. Работы по освобождению заваленного отрезка могут длиться сутками. По этой причине ВГД занимает третье место в рейтинге самых опасных дорог мира, составленном автомобильным интернет-ресурсом Autospies.com.

Впрочем, как утверждают югоосетинские эксперты, случись транзит прямо сегодня, Транскам бы с ним не справился – дорожное полотно слишком непрочное, оно просто не выдержит активного грузопотока. Сегодня по Транскаму проходит порядка полутора тысяч автомобилей в сутки, и, как утверждают эксперты, эта нагрузка близка к предельной, судя по состоянию дорожного полотна.

Необходимо отметить, что грузинские власти не сидят сложа руки. В начале 2021 года Грузия приступила к строительству дороги Квешети-Коби в объезд опасного участка ВГД. Проект включает строительство 22,7 километра дороги, шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового под Крестовым перевалом. Проект осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость – 1,2 миллиарда лари. Строители обещают завершить работы в конце 2023 года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях