В Южной Осетии обсуждают возможность открытия транзита после соответствующего предложения Российско-грузинского делового совета. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, что они об этом думают.

Валентина: Да, слышала. Мне кажется, пока это преждевременно. Учитывая, что здесь будет прямое налаживание взаимоотношений России с Грузией, и это не будет нравиться Западу, есть очень большие опасения, что нас могут втянуть в это противостояние между Россией и Западом. Эти опасения достаточно существенны, и обсуждение этого вопроса преждевременно. Тем более, нет уверенности, что все поступления будут в казну, что сейчас актуально. Люди не совсем уверены в этом, потому что есть пример транзита через нас - спиртового транзита, и пополнения казны как не было тогда, так и сейчас большие опасения, что не будет. По крайней мере, в ожидаемых масштабах. Но тогда еще была возможность заработать и простым людям. Сейчас, по-моему, будет совершенно другая картина.

Леонид: Разговоры на улице слышал, но из ответственных людей я никого не спросил. Раз уж разговоры идут, значит, что-то будет. Хотя об этом еще и четыре года назад, по-моему, говорили. Но так и не открыли. Я «за». Не в том смысле, что, грубо говоря, «за», а чтобы инфраструктура заработала, чтобы дороги улучшились. Дорога – это жизнь. А что еще? Экономики у нас нет, так хотя бы транспортные логистические сферы развиваются. Были же планы строить железную дорогу. Это что, не выход из положения?

Заира: Я могу судить об этом только как простой человек, я не знаю политической подоплеки. И, как человек, я против. Пока рано. Грузины не успокоились, я считаю, и все равно не оставят нас в покое. Будут заявлять, что это их земля. Они будут сюда приезжать, наши будут туда ездить, и опять мы будем слышать, что кто-то там пропал, кого-то там убили. Если все же говорить об открытии дороги, то только для большегрузных машин с водителями и только транзит. Слишком мало времени пока прошло. Ведь мы ничего не забыли.

Залина: Про открытие дороги я читала в Фейсбуке. Честно говоря, я не совсем поняла, кто это решает, кто хочет открыть дорогу. Правительство договорилось или это просто слухи? Хочется, конечно, чтобы открыли дорогу. Людям бы полегчало. Вот у моей соседки мама в Грузии живет. Она к ней должна поехать через Крестовый перевал. Это какой круг она должна делать вместо 20 минут езды!

Мурат: Да, я слышал в социальных сетях. Для меня непонятны эти закулисные разговоры, на каких условиях, какое там участие принимает Южная Осетия, и в каком качестве, и что за дорога? Мне это непонятно. Непонятно и молчание правительства Южной Осетии. Я отрицательно отношусь, потому что экология будет сильно страдать, и Южной Осетии это ни к чему. На каких условиях, тоже непонятно. Меня настораживают сами эти разговоры за кулисами и замалчивание процесса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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