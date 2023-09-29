30 сентября в Абхазии празднуют День Победы и Независимости. События тех последних дней грузино-абхазской войны не раз описывались, в том числе и автором этого материала на страницах «Эха Кавказа».

Напомним вкратце то, что происходило после освобождения абхазской армией Сухума 27 сентября. В 11 часов 30 минут 29 сентября передовые подразделения Вооруженных сил Республики Абхазия, прорвав оборону грузинских войск на реке Мачара в Гулрыпшском районе, заняли Сухумский аэропорт (в с. Бабушара). Вторая их группа, достигнув реки Кодор, соединилась с войсками Восточного фронта. Блокада Очамчырско-Ткуарчальского региона Абха­зии, продолжавшаяся более 13 месяцев, была прорвана. Часть грузинских войск, бросая боевую технику и вооружение, ушли в горы в направлении села Лата. Происходившее далее можно охарактеризовать как в основном паническое бегство грузинских войск.

В 8 часов 30 минут 30 сентября Вооруженные силы Абхазии после артиллерийской подготовки атаковали г. Очамчыру и освободили его. Сопротивление было оказано лишь здесь, а также у сел Цагера и Охурей Очамчырского района.

Вступив в Гальский район, абхазское военное командование обратилось к местному руководству с предложением, дабы избежать кровопролития, пропустить без сопротивления подразделения ВС к границе с Грузией. Через оговоренные четыре часа ответа не последовало и абхазские силы, двинувшись вперед, вошли в пустой город Гал, хотя абхазское руководство вновь, в очередной раз, выступило с заявлением, что грузинам, ничем не провинившимся перед законом и народом Абхазии, будет гарантироваться безопасность. В 20 часов 30 сентября абхазские войска, развивая успешное на­ступление по всему фронту, достигли границ с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг Республики Абхазия.

Но это общая, много раз повторенная канва событий, основанная изначально на сводках пресс-службы Минобороны Абхазии тридцатилетней давности. По-новому же позволяет взглянуть на них фрагмент из изданной в 2018 году, уже после смерти автора, автобиографической книги Владислава Ардзинба «Моя жизнь»:

«28 сентября я провел совещание с командирами, на котором поблагодарил их за успешное освобождение Сухума и поинтересовался их мнением относительно будущих действий. Когда я понял, что все, как один, ссылаясь на усталость ребят, выступают за то, чтобы закрепиться по р. Келасур и где-то через месяц продолжить наступление, я, не сдерживая эмоций, пристыдил их, напомнив, что Восточный фронт из последних сил сдерживает натиск грузинских войск, рвущихся к Сухуму, в ожидании нашего подкрепления. Утром 29 сентября началась операция по объединению двух фронтов, и только 30 сентября Абхазская армия вышла к Государственной границе по р. Ингур. В тот день министр обороны Абхазии С. Сосналиев привез мне двухлитровый графин, наполненный мутной водой. «Это вода из Ингура», – сказал Султан Сосламбекович. Этот умный мужественный человек сделал мне самый дорогой подарок».

И вот еще две картинки крупным планом, которые у меня появилась возможность добавить вчера и сегодня к общей картине победного марша абхазской армии. Вчера попался в фейсбучной ленте пост известного ныне абхазского фотографа, кинорежиссера, прозаика Ибрагима Чкадуа:

«Из книги «Моменты счастья»... Автор книги А. Дубас – мой давний приятель – собрал сотни историй разных людей об их моменте счастья в жизни. Он и мне предложил написать про свой такой момент счастья. «Шел конец сентября 1993 года. Я выскочил из окопа и побежал изо всех сил, боясь опоздать, в сторону моста, который был линией фронта. Я бежал и никак не мог поверить, что это конец войны, конец годичной блокаде, конец обстрелам, недоеданию и всего того, что называется войной. На ходу настраивал старенький «Зенит», а не менее старенький «калаш» как никогда мешал предстоящей съемке, больно ударяя по спине. Я о ней мечтал с первого дня войны, мечтал снять встречу двух фронтов, наподобие того знаменитого кадра 1945 года, про встречу на Эльбе. И чем больше снимал свою войну, тем больше мечтал о таком кадре. И вот случилось – счастье фотографа. Я попал в нужное место в нужное время. Они были на танках, с абхазскими флагами, в хорошем камуфляже, не то что у нас – партизанский, не такие исхудавшие, как мы, и бесконечно родные. Я снимал с упоением, как все братались, стреляли на радостях в воздух, пили и ели прямо на броне, кто-то даже плакал от радости, все новые бойцы с обоих фронтов прибывали к мосту и опять все обнимались, знакомые и незнакомые, танцевали и пели. Комок радости стоял в горле и дико мешал фотографировать Историю. Так закончилась война, а с ней, наверное, и окончательно молодость».

А сегодня я позвонил абхазскому общественно-политическому деятелю, который несколько лет назад исполнял обязанности премьер-министра республики, Шамилю Адзынба. Он был одним их членов экипажей двух абхазских БМП, которые вечером 30 сентября тридцать лет назад подняли абхазский флаг на Ингурском мосту. Шамиль вспоминает:

«Был такой Малхаз Хагба. Он был тяжело ранен, в ногу выше колена. И вот он до этого, тело свое обернув абхазским флагом, говорил: я дойду до Ингура с этим флагом и должен его там водрузить. И этот флаг, когда его ранили, мы положили к себе и поехали дальше. И когда мы уже соединились с Восточным фронтом, мы слились с нашими восточными братьями и двинулись дальше, на реку Ингур. И наш экипаж был во главе колонны. Подъехали туда вечером, уже смеркалось. Там была высокая такая стела из бетона, где хотели повесить флаг. Экипаж 99 и экипаж 88. 99-й – это Ампар Рафаэль, Адзынба Шамиль, Когония Роберт. 88-й – это Шамба Дазмир, Блабба Батал и Гуния Илья. И вот усилиями двух экипажей этот флаг Малхаза Хагба по его просьбе был водружен.

– А где он сам был тогда?

– Он находился в госпитале в Краснодаре. Чтобы спасти ему жизнь, пришлось ампутировать ногу выше колена.

– Ну, потом, когда вы ему сообщили об этом?

– Сообщили, конечно, когда вернулся на костылях. Махо мы его называли. Говорим: твой флаг повесили, не переживай. Обрадовался, обнял нас.

– А грузин там у моста уже не было?

– Было три-четыре человека, автоматы за плечами… Это то, что я видел. Быстрым шагом уходили. Вслед им пару выстрелов произвели, чтобы стимулировать их движение».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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