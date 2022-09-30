Сегодня в Абхазии праздничный выходной день – День Победы и Независимости. Хотя в календаре праздничных и памятных дат республики нет распределения дат «по ранжиру», по всеобщему убеждению – это ее главный государственный праздник. Отмечается он почти три десятилетия, начиная с 1994 года, хотя поначалу носил другое название.

В народе настаивали, особенно ветераны войны 1992-1993 годов, что он должен называться Днем Победы, и так его в разговорах между собой почти все и называли, но официально он многие годы именовался Днем освобождения Абхазии. Одним из мотивов этого решения властных структур сразу после войны было то, что День Победы – 9 мая – в календаре уже был. И вот, в конце концов, после долгих дискуссий в обществе парламент утвердил другое, компромиссное название – День Победы и Независимости. Хотя сокращенный вариант, употребляемый в устной речи, все равно остался Днем Победы.

Празднование 30 сентября в Абхазии в первые послевоенные годы проходило очень скромно, ибо не было в обескровленной республике сил и средств на большие торжества. А вот в последние годы программа мероприятий, посвященных победе, начинается с 27 сентября – Дня освобождения Сухума – и продолжается несколько дней. Так, в этом году она включала в себя выставку работ абхазских художников, посвященных победе в Отечественной войне народа Абхазии, ​турниры в Сухуме – по абхазским народным играм среди мальчиков;​ ​клуба лучников на травянистой площадке на месте сгоревшего во время войны здания АбНИИ на набережной Махаджиров, международный кубок дружбы по баскетболу 3х3 среди команд из Абхазии, России и Белоруссии на площади Свободы. Вчера состоялись конноспортивные состязания в селе Мыку Очамчырского района, почетными гостями на которых были руководители страны. ​ ​ ​ ​ ​

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​Сегодня, 30 сентября, в 10 утра в парке Славы началась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем по ул. Аидгылара рядом с парком Славы прошел торжественный марш парадных расчетов Министерства обороны РА.

В три часа дня стартовал велопробег от здания администрации Сухума до мемориала ​ Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и обратно.

Затем в Абхазской госфилармонии им. Раждена Гумба начался праздничный концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия, а на площади им. Сергея Багапша – праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады.

Торжественные мероприятия проходили и в других городах и районах Абхазии.

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к соотечественникам с поздравлением: «Уважаемые граждане Абхазии! Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! Я поздравляю вас с самым главным праздником для нашего многонационального народа – Днем Победы и Независимости! 413 тяжелых и страшных дней шла Отечественная война народа Абхазии. Мы потеряли лучших сыновей и дочерей нашей Родины. Невозможно ни измерить, ни оценить подвиг защитников Апсны. Благодаря героям, нашим бесстрашным воинам Абхазия была спасена от геноцида и истребления. Бок о бок с абхазами сражались представители разных народов, на защиту Отечества встали наши соотечественники – потомки махаджиров. Отдельно хочу выделить добровольцев с Северного Кавказа. Абхазия всегда будет помнить мужественный поступок братьев адыгейцев, кабардинцев, черкесов, абазин, чеченцев, осетин, ингушей, дагестанцев и представителей других народов. Ваши бесстрашие и отвага сыграли решающую роль в приближении победы Абхазии над грузинским фашизмом. В рядах абхазской армии бесстрашно сражались казаки Юга России, добровольцы из других регионов России, славные сыны Донбасса и Приднестровья. День Победы – это праздник со слезами на глазах. Мы вспоминаем наших родных и близких, павших смертью храбрых ради будущих поколений. Мы навеки в долгу у тех, кто ценой своих жизней освободил нашу Родину. Сейчас мы, как никогда, должны объединиться во имя процветания Абхазии. Только все вместе мы обязательно достигнем главной цели – уверенного будущего и благополучия нашего народа».

А еще изо дня в день по обоим местным телеканалам – Абхазскому телевидению и «Абаза-ТВ» – с утра до позднего вечера в перерывах между новостными программами повторяли видеохронику тех победных дней с 16 сентября 1993 года, когда началась наступательная операция абхазской армии на Сухум. И хотя кадры эти, прежде всего, из документального фильма о войне Тали Джопуа, которая следовала со своей видеокамерой за абхазскими бойцами, за последние годы телезрители в Абхазии смотрели множество раз, все равно не покидает ощущение, что чем дальше в прошлое уходят те судьбоносные события, тем возрастает ценность снятых тогда кадров. Знаю, что во многих семьях припадают в такие минуты к телеэкрану, в частности, в стремлении увидеть на нем своих живых и покинувших этот мир родных и друзей, себя… Хотя тех, кто запечатлен на них, все меньше на земле, и вот уже их внукам, а то и правнукам показывают на них как на защищавших Абхазию с оружием в руках. Причем порой их нелегко узнать не только потому, что они там моложе почти на тридцать лет, но и потому, что не меньше половины лиц заросло тогда густыми бородами…

Но в этом году просмотр этих знакомых видеокадров – реплики абхазских бойцов перед боем, безлюдные сухумские улицы 28 сентября, безудержная автоматная пальба в воздух на трассе Кодорского шоссе и другое – воспринимался как-то иначе, потому что при переключении каналов очень часто, увы, натыкаешься на телехронику идущих сегодня боев, последствия взрывов на Украине… То есть перемежались картины тех, давно отгремевших, и идущих в эти дни боев. Неужто человечество не может жить без войны?..

Возвращаясь мысленно к первым послевоенным годам, вспомнил, как удивила меня почему-то картинка, когда на встрече с младшеклассниками в Очамчыре ветераны войны в канун 30 сентября рассказывали им, войну в сознательном возрасте не заставшим, о том, КАК ЭТО БЫЛО. И вот по прошествии еще пары десятков лет подумалось о том, что и у многих из тех детей уже, наверное, есть свои дети, которые пошли или вот-вот пойдут в школу. Иными словами, подрастает второе поколение, не видевшее воочию войны, а только слышавшее о ней!

Сегодня в фейсбучной ленте встретилось много поздравлений соотечественникам от самых разных пользователей. Привлекло внимание своей лаконичностью и прочувствованностью поздравление председателя Детского фонда Абхазии Асиды Ломия: «Всех с Днем Победы! Дай Бог, чтобы эта Победа была на века, и чтобы никогда не пришлось опять воевать! Сохраним свободную, независимую Абхазию! Мира тебе, моя любимая Абхазия! Хранит тебя Бог!»

Попросил ее, дочь известных абхазских поэтов Кумфа Ломия и Нелли Тарба, поделиться с нашей аудиторией своими мыслями о минувшей войне. По ее словам, она гордится своим маленьким вкладом в победу, потому что у нее редкая группа крови и она сдавала ее для переливания раненным защитникам Абхазии:

«Третья отрицательная. И вот во время войны она понадобилась. Я троим бойцам сдавала».

Это было уже после того, как она в начале войны выехала из Сухума. Асида продолжает:

«Я в оккупации целый месяц была. Очень часто жалею, что в первый же день не уехала. Чтобы я не увидела всего, что я насмотрелась. И натерпелась этого страха. Самое ужасное и унизительное – я это не раз писала, в том числе и грузинам, – это страх. Все время боялась за своего ребенка, за родителей. Вот мама моя бедная знаете, что говорила – она же тоже здесь больше месяца находилась, не могла выбраться из Сухума: «пусть уж лучше придут и убьют сразу». Вы знаете, я все время вот думаю… сегодня уже полдня, у меня сколько раз уже и слезы на глаза навернулись… Мира желаю я. Конечно, не только моей стране, но и всему миру тоже. Ведь это самое важное слово. Если будет мир, то будет и все остальное. А когда его нет, нет ни спокойствия, ничего… Вы же видите, что в мире происходит. Мы находимся в сильнейшей неопределенности. Хуже войны ничего нет! Мы должны это все понимать и делать все, чтобы до этого не дойти».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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