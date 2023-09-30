Бегларян: В Нагорном Карабахе осталось несколько сотен человек

По словам бывшего госминистра непризнанного Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, Нагорный Карабах практически полностью опустел, осталось всего несколько сотен человек, которые тоже уезжают.

«Собираются ли международные наблюдатели проверять, как геноцидный режим Алиева защищает права и безопасность животных?» - написал в соцсети X Бегларян, подчеркнув, что люди вернутся в свои дома, если будут серьезные международные гарантии.

Согласно армянским властям, по состоянию на 14:00 30 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 100 437 человек, передает Радио Азатутюн.