Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах – АПА

Миссия ООН прибыла в непризнанный Нагорный Карабах. Азербайджанское информагентство АПА сообщает, что целью миссии является ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят различные представители ООН.

Пресс-секретарь организации заявил вчера, что на этих выходных она отправит миссию в Нагорный Карабах.

Миссия будет в основном оценивать гуманитарные потребности, сообщил представитель ООН, добавив, что у организации не было доступа в регион в течение около 30 лет.

По состоянию на вчерашний день из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 100 480 вынужденных переселенцев.