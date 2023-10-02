Бывшие лидеры Карабаха, предположительно, выехали в Армению

Три бывших президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики 1 октября вернулись в Армению в результате договоренностей, достигнутых на переговорах с Баку. Об этом сообщил глава партии «Демократическая альтернатива» Сурен Суренянц.

В Армению вернулись Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, уточнил он изданию Armenia Today.

Ранее о том, что «трое бывших президентов Нагорного Карабаха и члены правительства переехали в Армению», сообщил телеграм-канал «Баграмян 26».

О переезде в Армению действующего президента Самвела Шахраманяна, подписавшего указ о прекращении существования карабахской республики, пока не сообщается. Ранее в карабахском инфоцентре заявили, что Шахраманян останется с группой ответственных лиц в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) до завершения работ по поиску останков погибших и пропавших без вести в результате боевых действий 19-20 сентября и взрыва 25 сентября.

1 октября стало известно, что в Ереване находится бывший государственный министр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Власти Азербайджана ранее арестовали экс-госминистра, бизнесмена Рубена Варданяна, экс-главу МИД Давида Бабаяна, высокопоставленных военных Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. В Баку заявили, что экс-президент Араик Арутюнян, бывший командующий Вооруженными силами Джалал Арутюнян и более 300 «армянских сепаратистов» находятся в международном розыске.