В Службе госбезопасности заявляют, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране Евромайдан. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, верят ли в это пользователи социальных сетей.

– Верите ли вы в то, что в Грузии может быть революция?

Като: Я верю в то, что определенные силы в Грузии думают о революции и даже разрабатывают соответствующие сценарии, поскольку у «Грузинской мечты» очень много оппонентов. Но я также уверена, что шанс организовать в Грузии революцию очень низок, поскольку какой бы радикальной не была оппозиция, у них нет такого лидера, который бы повел за собой недовольных. Мы помним 2019 год и оппозицию, молодых людей, рядовых граждан, которые собирались у парламента, однако у них ничего не получилось тогда именно по той причине, что не было сильного лидера, и до тех пор, пока в стране не появится такой человек, который поведет за собой массы, мне кажется, начало революции нереально.

Миша: Я считаю, что это абсолютно возможно. То, что заявляют в Службе государственной безопасности, мне кажется вполне реальным. Вы же видели кадры, в которых запечатлены граждане Сербии, которые проводят какой-то тренинг, их уже допросили в СГБ по делу о подготовке революционных сценариев. Мне кажется, что нынешние власти Грузии неугодны Западу, их не устраивает ни Бидзина Иванишвили, ни в целом «Грузинская мечта», вот наши партнеры и пытаются как-то повлиять на ситуацию в стране. Если Грузия не получит статус кандидата в ЕС, то оппозиционно настроенные силы попытаются вывести народ на улицы. Я полностью в это верю.

Валерий: Я не верю в то, что в Грузии может начаться революция в данный момент. Что бы ни говорили власти – этого не произойдет. Мне кажется, заявляя о революции, «Грузинская мечта» просто пытается отвести внимание общественности от более серьезных тем. Вряд ли вообще кто-то в это верит. Сегодня в стране нет такого человека, который бы смог объединить народ и вывести тысячи людей на улицы. Но, с другой стороны, недовольство в народе растет с каждым днем, власти ведут открытую пророссийскую политику, и это явно идет вразрез с интересами большинства граждан страны. Чем ближе будут выборы, тем больше будут расти подобные настроения, поэтому в любой момент все может измениться.

Максим: Я не особо верю в то, что сегодня в Грузии можно организовать революцию. Мне кажется, что Служба госбезопасности сделала соответствующее заявление для дискриминации оппозиции, и больше ничего. Власти таким образом пытаются отвести внимание граждан от темы предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. Они отказываются выполнять большинство рекомендаций Еврокомиссии, понимают, что за это страна может потерять историческую возможность приблизиться к членству в ЕС и пытаются перевести внимание на другие темы, я думаю – это основная задумка Гарибашвили и СГБ.

Татия: Я думаю, что полномасштабная революция в Грузии сегодня не может произойти. Да, возможно, если стране не предоставят статус кандидата в ЕС и будут митинги, возможно, и очень масштабные, но до революции не дойдет, поскольку люди сегодня настолько устали от игр «Грузинской мечты» с «Нацдвижением», что уже не желают в них участвовать. Очень сложно сегодня понять, где заканчивается ложь и начинается правда в грузинской политике. Очень сложно будет оппозиции сегодня собрать основную силу в Грузии – молодежь. Хотя я считаю, что терпение народа уже закончилось, и пора бы уже сменить власть – это нужно было сделать давно.

Георгий: Я не вижу такой критической массы, которая пошла бы на революционный сценарий. Тем более что сегодня в стране нет харизматичных лидеров, которые бы смогли призвать к этому народ. Когда в 2003 году произошла «Революция роз» и к власти пришел Михаил Саакашвили, была совершенно другая ситуация. Тогда выборы были сфальсифицированы, и недовольный этим фактом народ вышел с протестом. Таких настроений сегодня в Грузии не чувствуется, во всяком случае, пока. Давайте подождем парламентские выборы и посмотрим, как себя будет тогда вести власть. Если попытаются оформить свою победу путем обмана, запугивания и подкупа избирателей, тогда оппозиция сможет выступить против властей, но пока не кажется, что подобный сценарий возможен.

Дато: Сегодня силовые структуры в Грузии настолько все контролируют, что организация революции в стране фактически невозможна. Если даже теоретически допустить такую возможность, вряд ли оппозиции удастся добиться основной цели – смены власти, поскольку сегодня полиция и армия поддерживают правительство «Грузинской мечты». Просто в Службе госбезопасности решили хоть кого-то в чем-то обвинить.

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