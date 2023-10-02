Позавчера, в субботу, в Абхазии состоялись торжества в связи с 30-летием победы в Отечественной войне народа Абхазии. Можно сказать, что нынче празднование этой даты в республике проходило с самым большим размахом по сравнению с предыдущими.

Но в обществе, как всегда, и не только у нас, нет единодушия по поводу данного размаха. Вот пост, написанный позавчера в Фейсбуке одной известной у нас деятельницей культуры: «Я все понимаю – что у войны, а особенно после, уродливое лицо, но не пойму: так надо праздновать с парадом или нет? Если парад и гулянье - это плохо, то если бы не провели их, тоже плохо, сколько тогда бы было возмущений…»

Нынче в обсуждение очередного победного празднования нежданно-негаданно за считанные дни до него вмешалась тема трагических событий в Нагорном Карабахе. Ведь, как известно, третья карабахская война, как ее порой называют, началась 19 сентября, и к 30 сентября Нагорно-Карабахскую Республику, которая объявила о самоликвидации к новому году, покинуло через Лачинский коридор более ста тысяч армян. И одна пользовательница соцсетей, живущая далеко от Абхазии, но всегда с симпатией относящаяся к ней, глубоко огорчилась по поводу этих празднеств: хотелось бы, мол, услышать о траурных мероприятиях в связи с уничтожением Арцаха вместо этих праздничных, неужели нельзя было сделать исключение в этом году? Как, мол, вам, не стыдно… Причем она, отметим, не армянка.

Мы сегодня связались с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. Он сказал, что не собирается ни в чем переубеждать автора этого поста, тем более что разделяет ее мысли и горькие чувства по отношению к произошедшему с Арцахом, но сделанное ею предложение – это очевидный эмоциональный перехлест, который абхазской общественностью был бы воспринят как нелепость. Разве подобный жест со стороны абхазского государства и общества мог бы помочь хоть одному карабахскому беженцу? Кроме того, этот день для нас – вовсе не какой-то веселый карнавал, его на днях кто-то из абхазских интернет-пользователей назвал днем памяти и скорби по погибшим. Нугзар продолжил:

«Просто тридцатилетие это все ждали, ты пойми. И раненые ветераны, измученные, дождались тридцатилетия. И эти тридцать лет были тоже очень сложными. Мы радуемся, что дожили до этой даты, и не вспоминать, что мы одержали ярчайшую победу в истории нашего государства, – ничего подобного никогда не было. Как это? Люди бы просто не позволили этого. Какое бурное движение было в наших селах – открытие мемориалов, памятников и прочее, прочее… Молодежь к этому активно подключилась».

И еще закономерный вопрос, сказал Агрба: а как бы такой шаг после капитуляции НКР восприняли, как мы привыкли говорить, «за Ингуром»:

«В Абхазии, мол, пораженческие настроения, не могут ничего вспоминать, им не того этого, все плохо и прочее, прочее. Но не воздать долг памяти ребятам, которые ушли, погибая за наше светлое будущее, – вот это было бы преступлением. Праздник этот в самом деле «со слезами на глазах». Мы дома плачем, потому что знаем, кто погиб, сколько погибло… Это все наши родственники. И не сделать это было бы предательством по отношению к ним. Я думаю, что власти здесь сделали все, что необходимо».

Произошедшее с НКР, где в последние годы, как считается, проживало 120 тысяч человек, а в последние дни откуда был массовый исход населения в Армению, не могло не вызвать потрясения и возмущения в абхазском обществе, что отразилось в соцсетях. Правда, многие наблюдатели в Абхазии, как и в Южной Осетии, высказывали недоумение в связи с тем, что за все дни этих событий не было сделано ни одного официального заявления властных структур республики, как это было осенью 2020 года. Да и со стороны общественных организаций тоже. Другие наблюдатели им, впрочем, возражают следующими аргументами. События нынче развивались слишком стремительно. Призывать Баку в первые дни к остановке боевых действий? Так не для того он их начинал… Протестовать против исхода армянского населения? Но формально это не было их депортацией азербайджанским властями… Словом, зачем заявления ради заявлений? К тому же, мол, были интервью разным СМИ, а глава МИДа Инал Ардзинба сказал в ходе пресс-конференции, что мы воспринимаем все это «с болью в сердце». Но недоумевающие возражают в ответ: нет, это не ради сотрясания воздуха, заявления нужны, чтобы знали нашу позицию, чтобы мы не выглядели равнодушными…

А еще, конечно, произошедшее в Арцахе и вокруг него не могло не проецироваться на грузино-абхазские отношения. Завязалась, как и во время второй карабахской войны три года назад, бурная полемика между абхазскими и грузинскими интернет-пользователями, причем на этот раз более резкая. Вот типичный обмен суждениями. Грузинский пользователь Фейсбука пишет:

«Умные люди понимают, что Абхазия вернется в состав Грузии, и это случится очень скоро, пример – Карабах. Всех азербайджанцев поздравляю с этим событием и сочувствую карабахским армянам, они навсегда потеряли те места, где прекрасно жили, но виноваты в этом сами».

Абхазская пользовательница ответила:

«Армяне поехали в Армению, а нас куда хотите отправить? Доигрались в свое время как раз многие грузины, которые жили в Абхазии. Ну и живите спокойно у себя там».

А вот еще одна аналогичная перепалка:

«Следующая – Абхазия. Чужое никому в пользу не пойдет».

«Вы что хотите сказать? Абхазия не принадлежит абхазам?»

Многие с абхазской стороны напоминают, что у Абхазии, как и Южной Осетии, есть соответствующие на этот случай договоры с РФ, и на их территории расположены российские военные базы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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