В Степанакерте снайпер обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль

В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Об этом сообщается в сегодняшнем бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

«Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», - говорится в сообщении.

Москва также заверяет, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. «Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения», - отмечается в сообщении.