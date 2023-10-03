Саакашвили прокомментировал «самоликвидацию Арцаха» и арест Варданяна

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал события в Нагорном Карабахе и арест бывших чиновников непризнанной республики.
«Вокруг нас происходит конфликт добра и зла. В Азербайджане арестован Рубен Варданян – российский миллиардер, активно поддерживавший агрессию России в Украине, а также т.н. министр иностранных дел Арцаха – Давид Бабаян, активно развивавший отношения Карабаха с т.н. «Южной Осетией» и т.н. «Республикой Абхазия». Сегодня вышеупомянутые оккупированные территории потеряли своих партнеров, поскольку т.н. «Арцах» объявил о самоликвидации», – отметил Саакашвили.
Рассказав о гибели в Украине российских военных и бойцов из Южной Осетии и Абхазии, Саакашвили заявил, что перед Грузией «открываются уникальные возможности».
«Будущие поколения не простят нам упущения этих возможностей. Я не мог точно предсказать даты великой войны на Украине, но какая-то сила привела меня в Грузию, эта же сила спасла меня во время 50-дневной голодовки и особенно во время отравления. Эта миссия состоит в том, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем и войти в Европу», – написало Саакашвили в фейсбуке.
- Нагорный Карабах - регион на международно признанной территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую фазу военной операции по восстановлению суверенитета на территории региона. 20 сентября руководство непризнанной республики Нагорный Карабах капитулировало на условиях Баку. После этого начался массовый выезд жителей региона в Армению.
- Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха. 28 сентября было объявлено о самороспуске структур непризнанной республики, армянскому населению было предложено подумать о гарантиях азербайджанских властей и рассмотреть возможность вернуться в оставленные дома.
- Власти Азербайджана ранее арестовали экс-госминистра, бизнесмена Рубена Варданяна, экс-главу МИД Давида Бабаяна, высокопоставленных военных Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. В Баку заявили, что экс-президент Араик Арутюнян, бывший командующий Вооруженными силами Джалал Арутюнян и более 300 «армянских сепаратистов» находятся в международном розыске.
Форум