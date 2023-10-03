Бжания: руководители Грузии, кроме президента, – прагматики

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания считает, что нынешние лидеры Грузии – «прагматики». Об этом он заявил в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о перспективах Женевских дискуссий по безопасности.

«Если не брать во внимание президента, остальные руководители Грузии по тому, как они ведут себя в нынешней острой ситуации, — прагматики, и я не исключаю, что дискуссии в Женеве могут к чему-то привести. Думаю, что они понимают, что мир — это условие для развития и Абхазии, и Грузии. Я на это надеюсь», – сказал он.

Бжания говорит, что Абхазия хочет иметь нормальные добрососедские отношения со всеми соседями, в том числе и с Грузией.

«Если грузинское государство признает независимость Абхазии, то мы будем рассматривать и вопросы установления торгово-экономических отношений в последующем», – добавил он.